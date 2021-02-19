«عرب»: «الإرهابية» كانت ستنشئ محكمة الشعب.. وتركيا أرادت السيطرة على التعليم

قال محمد صابر عرب، وزير الثقافة الأسبق، إن جماعة الإخوان الإرهابية كان لديها مشروع قانون بإنشاء «محكمة الشعب»، ولها نفس صلاحيات النائب العام، موضحا أنهم كانوا يرغبون في نزع صلاحيات النائب العام، وإلغاء وظائفه، وإنشاء هذه المحكمة بديلا عنه، لافتا إلى أن الاعتراض على مشروع القانون أحبط مخططهم.

مشروع قانون إنشاء الصكوك الإسلامية

وأضاف «عرب» في لقاء، مساء اليوم، الخميس، مع برنامج «رأي عام» المذاع على قناة «TeN» الفضائية، ويقدمه الإعلامي عمرو عبدالحميد، أن الجماعة كان لديها قانون آخر بـ«إنشاء مؤسسة الصكوك الإسلامية»، ومن وضعه أحد التابعين لهم، ووزير المالية لم يكن لديه علم بهذا القانون، ومجلس الوزراء رفض هذا القانون، إلا أنه في نهاية اليوم تم إذاعة خبر بموافقة المجلس على قانون الصكوك الإسلامية.

الإرهابية ليس لديها أي رؤية للنهوض بالبلد

وتابع وزير الثقافة الأسبق، أن الجماعة الإرهابية لم يكن لديها أي رؤية للنهوض بالبلد، أو رؤية للثقافة، مؤكدا أنهم كانوا يسيرون في طريق ليس له علاقة بالبلد أو التنمية، وكانوا متغلغين بشدة في الجامعات، كما أنهم سيطروا على المدارس، لافتا إلى أن تركيا أيضا كانت تخطط للسيطرة على التعليم في مصر، حيث أنشأت مدرسة في كل محافظة لتعليم اللغة الإنجليزية والعربية.

وكشف "عرب" عن أنه في وقت اعتصام رابعة العدوية المسلح، تحدث مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي كان وزيرا للدفاع آنذاك، وكذلك مع المشير محمد حسين طنطاوي، محذرا من استمرار اعتصام رابعة، وعدم فضه.

الإخوان يشوهون صورة الدولة

وأوضح "عرب" أن عناصر جماعة الإخوان الإرهابيين يشوهون صورة الدولة المصرية، رغم أنهم كانوا يقتلون الناس في الشوارع بسبب الاختلاف السياسي والفكري. ويشار إلى أن هذا موثق في كثير من المواقف.