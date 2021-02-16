نائب يتقدم بمشروع قانون لمساواة ضحايا الأطقم الطبية بشهداء الإرهاب

في أول تحرك برلماني، قدم النائب الدكتور فريدي البياضي، عضو اللجنة العامة لمجلس النواب، والنائب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، اليوم، مشروع قانون بمساواة شهداء ومصابي الأطقم الطبية بشهداء ومصابي العمليات الإرهابية من الجيش والشرطة.

وقال «البياضي»، في الخطاب الموجه منه إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، عملًا بأحكام المادة 122 من الدستور، والمواد 181 و183 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب أرجو منكم بقبول مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون رقم 16 لسنة 2018، بإصدار قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم».

وأضاف «البياضي»، في المذكرة الإيضاحية التي أرفقها بمشروع القانون أنَّ «جائحة كرورنا لا تقل خطورة عن العمليات الارهابية؛ فكلتاهما تحصد أرواح المواطنين، الأمر الذي يعني بالضرورة، حتمية تماثل المراكز القانونية لخطوط المواجهة الأولى، وضرورة تماثل المعاملة ماديًا، وأدبيًا، بين كل شهداء الأطقم الطبية من مصابي فيروس كورونا، وشهداء ضباط الجيش والشرطة جراء العمليات الارهابية، وفقا لقانون رقم 16 لسنة 2018م»