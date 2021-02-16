الديهي: خطورة الزيادة السكانية لا تقل عن الإرهاب والفساد والإهمال

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الزيادة السكانية لا تقل خطرًا وسوءًا عن الإرهاب والفساد والإهمال، في حين أن كثيرا من الدول الأوروبية تواجه مشكلة في انخفاض عدد السكان، ولديهم مشكلة في الخصوبة والإنتاج البشري، موضحًا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد أن أخطر ما يواجه الدولة والتنمية هو الزيادة السكانية.

الدولة المصرية تهتم بتمكين المرأة

وأضاف «الديهي»، خلال تقديمه برنامج «بالورقة والقلم»، الذي يُعرض على شاشة «TeN»، أن افتتاحات السيسي، اليوم بمحافظة الإسماعيلية شهدت عرض 3 وزيرات لأخطر ملفات تمس حياة المصريين، وهن وزيرة الصحة، ووزيرة التخطيط، ووزيرة التضامن الاجتماعي، بما يعكس تطورا حقيقيا حدث في المجتمع المصري بتمكين المرأة المصرية، معتبرًا أن هذا تمكين المرأة في أبهى صورة له.

السيسي مبدأه المصارحة والمكاشفة ومشاركة المواطنين

وأوضح الإعلامي، أن مبدأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، هو المكاشفة والمصارحة ومشاركة المواطنين، قائلًا: «عايزين نبقى أكبر دولة في إنتاج البترول أو الغاز أو الطاقة أو في إنتاج القمح، مش في الزيادة السكانية، فنحن من أكبر الدول في الزيادة السكانية في العالم، ومع ذلك من أكبر الدول في استيراد القمح في العالم، حياتنا مش هتتغير بالخلفة، والتربية مش أكل وشرب ولبس».

الديهي يوجه رسالة للأحزاب والمعارضة بشأن الزيادة السكانية

وناشد الإعلامي، المعارضة والأحزاب السياسية بالمساهمة في البحث عن حلول لهذه المشكلة والمشرعين ببحث إصدار تشريعات وقوانين لمجابهة هذا الخطر، والإعلام أن يعطي أولوية قصوى لهذه القضية، معقبًا: «الصين اتخذت إجراءات هي الأقسى في العالم لضبط الزيادة السكانية».