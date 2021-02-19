القاهرة تغير لوحات أتوبيسات النقل الجماعي لتخليد اسم هشام بركات

أصدر الدكتور خالد عبد العال، محافظ القاهرة، قرارًا بتغيير اللوحات الخاصة بأتوبيسات النقل الجماعي وإزالة اسم محطة رابعة العدوية، واستبدالها بمحطة الشهيد هشام بركات.

جاء ذلك على خلفية الطلب الذي تقدم به النائب أكمل نجاتي عضو مجلس الشيوخ، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بضرورة تغيير هذا الاسم.

وقال النائب أكمل نجاتي، فى المذكرة التي وجهها إلى محافظ القاهرة، إنه لوحظ من خلال الزيارات الميدانية من عدم تغيير خطوط النقل الجماعى بالقاهرة للوحات الإرشادية المعلقة بها، والتي مازالت تحمل اسم ميدان «رابعة العدوية»، رغم قرار مجلس الوزراء الذى صدر في جلسة 15 يوليو 2015 بتغيير الاسم إلى ميدان الشهيد المستشار هشام بركات الذي قدم حياته فداءً للوطن.

وأشار «نجاتي» أن طلبه تضمن إلى محافظ القاهرة ضرورة التوجيه لرئيس هيئة النقل العام بالقاهرة والمشرفة على وسائل النقل الجماعية (أتوبيسات، ومينى باص، وخطوط ميزة)ن بضرورة تغيير لوحاته الإرشادية، وهو ماوجه به محافظ القاهرة بسرعة تنفيذه.

كانت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، قد أصدرت بيانًا، اليوم، رحبت فيه بزيارة رئيس الوزراء الليبي عبدالحميد الدبيبة، لجمهورية مصر العربية، في أول زيارة خارجية له، للقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، في خطوة تعكس تقدير الحكومة الليبية للمساعي المصرية في الحفاظ على وحدة الصف الليبي، وحماية ليبيا من أي مخطط خارجي، لتقسيمها أو لبث الفتنة والفرقة بين شعبها بكل أطيافه وانتماءاته، تأكيدا على الريادة المصرية عربيا وأفريقيا، وأن الأمن القومي الليبي، جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.