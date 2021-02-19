تضامن الإسكندرية تسلم أسرة ماسورة «الصرف الصحي» شقة سكنية للإقامة بها

سلمت مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية برئاسة الدكتورة ماجدة جلالة، مدير المديرية، شقة سكنية للأسرة التي كانت تقيم في ماسورة صرف صحي بمنطقة الفلكي لعدم وجود مأوى لهم، وذلك بعدما تم طردهم من شقتهم المستأجرة لعدم سداد الإيجار المتفق عليه مسبقاً، ما جعلهم عرضة للأمطار والمضايقات، قبل أن يتم تسليط الضوء على أزمتهم وتعهد مجلس الوزراء المصري بالتدخل لحلها.

وقالت الدكتورة ماجدة جلالة، إنه تم تسليم الأسرة، شقة سكنية تبرعا من جمعية «إحنا جنبك» استكمالا للمساعدات والدعم الذي تم تقديمه للأسرة في وقت سابق.

وأوضحت أن تلك الأزمة عمل على حلها عدد من الجمعيات والمؤسسات الشريكة، والبداية كانت مع فريق الوحدة المتنقلة لأطفال وكبار بلا مأوى بجمعية كاريتاس، والذي قام بدعم من الجمعية بمتابعة حالة الأسرة طبيا وتوفير العلاج اللازم للأبوين.

ولفتت إلى أن جمعية المرأة والتنمية والتي قامت باستخراج الأوراق الثبوتية للأم، وجمعية «خليك إيجابي» التي تولت دعم الأسرة عينيا، ومتابعة المشكلة مع خط نجدة الطفل، ومؤسسة التنمية الإيجابية للشباب والتي قامت بدعم الأسرة عينيا، وجمعية «إحنا جنبك» والتي قامت بتوفير السكن للأسرة.

وأشارت إلى أن خط نجدة الطفل قد تولى استخراج الأوراق الثبوتية لأطفال الأسرة، بالإضافة إلى المواطن الذي استضاف الأسرة لحين إنهاء أوراق الأسرة الثبوتية وإجراءات رعاية الاطفال، ورئيس الفريق المحلي للبرنامج الحكومي لأطفال وكبار بلا مأوى لدكتورة نرمين أحمد مسؤول المتابعة والتقييم بالفريق، بمتابعة مشكلة الأسرة المعروفة إعلاميا بـ «أسرة ماسورة الصرف الصحي».