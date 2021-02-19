خالد عكاشة: مصر ستعمل على دعم المؤسسات الأمنية الليبية

قال العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس مع رئيس الحكومة الليبية الجديدة عبدالحميد دبيبة، الذي يتم لأول مرة منذ توليه رئاسة حكومة بلاده، يعكس توجه ليبيا وتحركها تجاه جارتها مصر التي بذلت مجهودات كبيرة في الملف الليبي على كل المسارات والمستويات الإقليمية والدولية.

وأضاف «عكاشة» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «المواجهة» المذاع على فضائية «extra news»، أن العام الماضي شهد جهدا مصريا واضحا في الأزمة الليبية واستضافتها للفرقاء الليبيين من أجل حلحلة الأزمة بعد سنوات عديدة، وظهرت نتائج هذه المجهودات من خلال تحديد موعد الانتخابات في ليبيا، لافتا إلى حرص رئيس الوزراء الليبي على شكر مصر على دورها من خلال قصد مصر في أول سفرية له خارج البلاد بعد توليه منصبه.

وأوضح مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية: «رئيس الوزراء الليبي يلخص الزيارة في الحديث عن شراكة متكاملة مع مصر للبحث عن أمن ليبي مستقر في ظل دعم مصر لهذا الأمر، وتتحرك على عدة مسارات تشمل أفريقيا والعالم العربي ومنطقة الشرق الأوسط، ويقدر الأشقاء في ليبيا المجهود المصري وانفتاح مصر على كل مكونات الداخل الليبي على مستوى المناطق أو القبائل وهذه الميزة لا يتمتع بها سوى مصر».