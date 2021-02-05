5 ملايين جرعة لمصر.. «كوفاكس» تبدأ إرسال لقاحات مجانية لـ145 دولة

بدأت مبادرة «كوفاكس» التابعة لمنظمة الصحة العالمية، المعنية بالتوزيع العادل للقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في العالم، في إرسال جرعات مجانية من اللقاحات إلى الدول الأكثر احتياجا، وحددت البلدان الأولى التي ستتلقى اللقاحات من ضمن قائمة إجمالية تضم 145 دولة في العالم.

وحددت «كوكافس»، هدفا يقضي بتوزيع جرعات تكفي لتلقيح 20 في المائة من سكان الدول المشاركة بحلول نهاية 2021. كما يتضمن البرنامج آلية تمويل موجهة إلى الدول الفقيرة، وسيتم توزيع ما يقارب 337 مليونا و200 ألف جرعة بصورة إجمالية، تتيح تلقيح 3.3 في المائة من سكان الدول الـ145، مع التركيز على المواطنين الأكثر عرضة للمرض ولا سيما أعضاء الفرق الطبية.

وجاءت فلسطين على قائمة الدول التي ستتلقى الدفعة الأولى من اللقاحات، التي تضمنت أيضا تونس، ضمن 320 ألف جرعة من لقاح «فايزر» تم تخصيصها إلى 4 دول أفريقية، وشملت القائمة الكاملة مجموعة من الدول العربية من بينها الجزائر، العراق، السودان، الأردن، لبنان، ليبيا، المغرب، اليمن، مصر، الذي خصصت لها المبادرة ما يجاوز الـ5 ملايين جرعة لقاح، وذلك بالإضافة إلى عدد من الدول الخليج: عمان، البحرين، قطر، والمملكة العربية السعودية.

ومن المتوقع أن يحصل اليمن على أول دفعة من اللقاحات المضادة لـ«كوفيد-19» تضم 2.3 مليون جرعة بحلول مارس المقبل، وستتلقى البلدان جرعات تتناسب مع حجم سكانها.

وفيما يلي الجرعات التي ستحصل عليها الدول العربية:

- الجزائر: 2.200.800 جرعة

- البحرين: 100.800 جرعة

- مصر: 5.138.400 جرعة

- العراق: 2.018.400 جرعة

- الأردن: 511.200 جرعة

- لبنان: 340.800 جرعة

- ليبيا: 343.200 جرعة

- المغرب: 1.881.600 جرعة

- عمان: 254.400 جرعة

- قطر: 144.000 جرعة

- السعودية: 1.747.200 جرعة

- السودان: 3.396.000 جرعة

- سوريا: 1.020.000 جرعة

- تونس: 592.800 جرعة، بالإضافة إلى 93.600 جرعة من لقاح «فايزر».