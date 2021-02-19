الغرف التجارية: الأوكازيون الحالي هو الأقوى بين كل المواسم السابقة

قال الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، إن موسم الأكازيون الشتوى الحالي، هو الأقوى ما بين مواسم الأوكازيونات السابقة، حيث إن هناك نسبة كبيرة من المحال التجارية عملت على تخفيضات وصل نسبتها لـ70%، ومحلات أخرى تعطي قطعة هدية مع القطعة المشتراه، لافتا إلى أن موعد الأوكازيون كان سينتهي يوم 7 مارس المقبل، ولكن ولرغبة البائعين في مده لمدة شهر آخر، فقد وافق الوزير على ذلك بشكل شفاهي، والجميع في انتظار القرار الوزاري الذي من المنتظر أن يصدر قريبا.

عو: غالبية المشاركين شرفاء وملتزمون بما هو مقرر

وأضاف «عز»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء DMC» والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية «DMC»، أن موسم الأوكازيون من شأنه توفير فرصة للبائعين من التخلص من بضائعهم القديمة المتواجدة لديهم، ولم يتم ضبط الكثير من المخالفات من قبل المشاركين في الأوكازيون سوى بعض المحال التي لم تلتزم بوضع سعر المنتج قبل وبعد الأوكازيون: «غالبية المشاركين شرفاء ويلتزمون بما هو مقرر».

وأوضح أن موسم الأوكازيون الحالي أعلى من الموسم السابق بـ40%، بسبب بداية ظهور جائحة كورونا، وخشية عدد كبير من المستهلكين النزول من أجل الشراء، كما أنه في حال جرى مقارنته بأوكازيون عام 2019، فهي نسبة ضئيلة للغاية، حيث إنه حاليا تعاني نسبة كبيرة من الأسواق المحلية والعالمية من كساد كبير.

وأكد أمين عام اتحاد الغرف التجارية، أن عزوف المواطنين عن شراء السلع بالأوكازيون يأتي بسبب خشيتهم من الإصابة بفيروس كورونا، وأخرون خسروا وظائفهم جراء الجائحة، كما أن هناك عددا كبيرا من المواطنين يعملون في منازلهم وهم ليسوا بحاجة إلى شراء الملابس: «الاحتياج للملابس قل، والتخفيضات السنة دي تجاوزت الـ70%».

وأشار إلى أن حجم المبيعات عبر الأونلاين قد تضاعف 40 ضعفا خلال العام الماضي، وبدأ الأوكازيون الشتوى الحالي في أن يؤتي ثماره.