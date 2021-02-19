رئيس التحرير

محمود مسلم

عاجل.. وزير الدفاع الأمريكي يجري اتصالا بولي العهد السعودي

للتأكيد على الشراكة الدفاعية الاستراتيجية بين البلدين

كتب:

وكالات
01:04 ص | الجمعة 19 فبراير 2021
وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن

وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن

قال موقع وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، أن وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، أجرى اتصالا بولي العهد السعودي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، محمد بن سلمان.

وأشار الموقع الأمريكي في بيان، إلى أنه جرى خلال المكالمة التأكيد على الشراكة الدفاعية الاستراتيجية بين البلدين، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

اقرأ المزيد:

واشنطن: سنحاسب من يحاولون تقويض استقرار شريكتنا السعودية

واشنطن تعلن «انزعاجها» من استمرار هجمات الحوثيين على السعودية

البنتاجون يعلن نقل معتقل من جوانتنامو إلى السعودية

"سلمان" يستقبل "دانفورد".. و"البنتاجون": السعودية تملك "أفضل جيش" بالمنطقة

عاجل.. البنتاجون يعلن نشر 3 آلاف جندي إضافي في السعودية