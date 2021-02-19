عاجل.. وزير الدفاع الأمريكي يجري اتصالا بولي العهد السعودي

قال موقع وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، أن وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، أجرى اتصالا بولي العهد السعودي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، محمد بن سلمان.

وأشار الموقع الأمريكي في بيان، إلى أنه جرى خلال المكالمة التأكيد على الشراكة الدفاعية الاستراتيجية بين البلدين، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.