واشنطن تعلن «انزعاجها» من استمرار هجمات الحوثيين على السعودية

دعت وزارة الخارجية الأمريكية، الحوثيين إلى وقف هجماتهم فورا ضد السعودية والامتناع عن القيام بأعمال عسكرية داخل اليمن، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية «التحالف العربي»، أعلن أمس الأحد، اعتراض 4 طائرات مسيرة مفخخة حوثية أطلقت باتجاه السعودية.

وأشارت الخارجية الأمريكية في بيان، إن واشنطن «منزعجة جدا من مواصلة الحوثيين لهجماتهم»، داعية الحوثيين لوقف هجماتهم فورا ضد المنشآت المدنية السعودية، والامتناع عن القيام بأعمال عسكرية جديدة داخل اليمن، التي بدورها لا تؤدي إلا لمزيد معاناة الشعب اليمني.

وحثت الوزارة الأمريكية، الحوثيين على الامتناع عن الأعمال المزعزعة للاستقرار وإظهار التزامهم بالمشاركة البناءة في جهود المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن مارتن جريفيث لتحقيق السلام، وفقا لما ذكرته شبكة«سكاي نيوز» الإخبارية.

وكان وزير الإعلام اليمني معمر الارياني، قال أمس الأحد، إن التلويح بإمكانية التراجع عن تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية يرسل إشارات خاطئة للحوثيين وخلفهم إيران بمواصلة نهجهم التصعيدي وجرائمهم وانتهاكاتهم بحق المدنيين، وسياسات نشر الفوضى والإرهاب في المنطقة‏.

والجمعة الماضية، شرع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، رسميا في تفعيل إجراءات شطب الحوثيين في اليمن من لائحة الإرهاب التي أدرجتهم عليها إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونال ترامب.

وقال متحدث باسم الخارجية الأمريكية، إن الوزارة أبلغت «الكونجرس»، رسميا بنية وزير الخارجية إلغاء هذه التصنيفات، وفقا لما ذكرته شبكة «فرانس 24» الإخبارية الفرنسية.

واشار الإريني، في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية «سبأ»، أن أطراف ومنظمات دولية ضغطت لوقف العمليات العسكرية لتحرير مدينة «الحديدة» من الحوثيين بحجة الأوضاع الإنسانية المتردية، وتجاوبت الحكومة اليمنية تأكيدا لحرصها على السلام، وشاركت في «مفاوضات ستوكهولم» التي أفضت لاتفاق يقضي بإخراج الحوثيين من الحديدة وتبادل الأسرى والمختطفين ورفع الحصار عن «تعز»‏.