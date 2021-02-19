نتنياهو يشكر موسكو على مساعدة تل أبيب في إعادة إسرائيلية من سوريا

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عن إعادة امرأة إسرائيلية من سوريا بعد أن عبرت الحدود، مقدما الشكر لروسيا على المساعدة في إعادتها، وفقا لما ذكرته شبكة«روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وقال «نتنياهو» في بيان، صدر، اليوم، إنه تحدث مرتين مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي قدم المساعدة في إعادة الإسرائيلية.

وشكر «نتنياهو»، «بوتين»، على مساعدته، كما شكر الأجهزة الأمنية والاستخبارات ووزارتي الدفاع والخارجية الإسرائيليتين، وأوضح رئيس الوزراء الإسرائيلي، أن إسرائيل كانت ولا تزال تبذل كل ما في وسعها من أجل إعادة مواطنيها.

وكانت وسائل إعلام رسمية سورية، قالت أمس الأول الأربعاء، إن روسيا تتوسط لإبرام اتفاق للإفراج عن إسرائيلية عبرت الحدود إلى سوريا بالخطأ مقابل الإفراج عن سوريين في إسرائيل.

وتم، أمس الخميس، تحرير الأسيرين السوريين محمد أحمد حسين وطارق غصاب العبيدان، من أهالي محافظة «القنيطرة» في إطار جهود دمشق لتحرير المواطنين السوريين من سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت مصادر مطلعة لوكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا»، إنه استكمالاً لعملية التبادل التي بدأت أمس الأول الأربعاء، بوساطة روسية تم تحرير الأسيرين محمد أحمد حسين وطارق غصاب العبيدان، وعادا إلى بلدتيهما في القنيطرة في جنوب غربي البلاد.

وجرى أمس الأول الأربعاء، تحرير المناضلة نهال المقت ضمن العملية نفسها التي شملت إطلاق سراح فتاة اسرائيلية دخلت بطريق الخطأ إلى الأراضي السورية وتم اعتقالها من قبل الجهات المختصة السورية.

وفي سياق آخر، ذكر منسق «منصة القاهرة للمعارضة السورية»، فراس الخالدي، عدم تقديمها أي وثيقة تقترح إنشاء مجلس عسكري مشترك بين ضباط من القوى المعارضة ومن الجيش السوري لحكم البلاد، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الروسية.

وقال «الخالدي»، في حديث لوكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية، أمس الخميس، حول المعلومات التي تحدثت عن مبادرة روسية للقاءات تجمع منصتي القاهرة وموسكو مع قيادات في حزب البعث الحاكم، إن أي كلام عن سعي لعقد لقاءات مع حزب البعث هو غير صحيح وغير وارد.