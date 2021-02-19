حصلية كورونا عالميا تتخطى 110ملايين وإصابات الصين الوافدة 4913 حالة

واصل فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، انتشاره حول العالم، وبلغ إجمالي إصاباته،110837382، فيما وصلت الحصيلة الإجمالية للوفيات على مستوى العالم، 2452582، بينما بلغ مجموع حالات الشفاء عالميا، 85777631.

قالت السلطات الصحية الصينية، اليوم، إن البر الرئيسي سجل 10 حالات إصابة جديدة وافدة كورونا، أمس الخميس، ليرتفع إجمالي إصابات الحالات الوافدة إلى 4913 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء«شينخوا» الصينية.

وأوضحت «لجنة الصحة الوطنية» الصينية، في تقرير يومي أن 4706 حالات وافدة غادرت مستشفيات البر الرئيسي بعد التماثل للشفاء، بينما لا تزال 207 حالات تتلقى العلاجات الطبية المناسبة.

وأشارت اللجنة الصينية، إلى تسجيل 4 حالات جديدة يُشتبه بإصابتها، وصلت من خارج البر الرئيسي الصيني، فيما لم تسجل السلطات الصحية، حالات وفاة بين الحالات الوافدة.

وقالت لجنة الصحة، إن إجمالي 46 حالة إصابة بكورونا غادروا مستشفيات البر الرئيسي الصيني بعد تماثلهم للشفاء، مشيرة إلى أن 484 حالة إصابة مؤكدة لا تزال تتلقى العلاجات الطبية، بما فيها 8 حالات خطيرة.

وأوضحت اللجنة الصينية، ان البر الرئيسي، ان إجمالي الإصابات بافليروس في البر الرئيس بلغت 89816 حالة إصابة، غادرت من بينها 84696 حالة المستشفيات، فيما بلغ إجمالي الوفيات جراء الإصابة بكورونا 4636 شخص.

وفي الولايات المتحدة، قالت جامعة «ولاية نيفادا» وكلية «رينو للطب»، إن مسؤولي الصحة في الولاية الامريكية الواقعة في مناطق الغرب الأمريكي، اكتشفوا أول حالة إصابة بمتغير كورونا الذي تم اكتشافه لأول مرة في جنوب أفريقيا.

وذكرت «المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض»، أنها أعطت حتى صباح أمس الخميس حوالي 57.8 مليون جرعة من من لقاحي «موديرنا» و«فايزر» المضادان لكورونا.

وأظهرت إحصاءات لوكالة «رويترز» للأنباء، أن حصيلة الإصابات اليومية بكورونا تتراجع في جميع أنحاء العالم منذ شهر ووصلت الثلاثاء الماضي لأدنى مستوى منذ منتصف أكتوبر الماضي، فيما حذر خبراء الصحة من التراخي حتى في الوقت الذي يجري فيه توزيع اللقاحات بجميع أنحاء العالم.

وقالت عالمة أوبئة في منظمة «الصحة العالمية» ماريا فان كيرخوف، في إفادة صحفية، إن الوقت الحالي ليس الوقت الملائم للتخلي عن الحذر.

ارتفاع إجمالي الوفيات في المغرب إلى 8524 حالة

وفي المغرب، أعلنت وزارة الصحة، امس الخميس، تسجيل 477 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى480056 حالة، وفاق لما ذكرته وكالة المغرب العربي للأنباء.

وأشارت الصحة المغربية، في نشرة يومية، إلى تسجيل 7 حالات وفا بالفيروس، ليصل إجمالي الوفيات جراء الإصابة بكورونا في البلاد إلى8524 حالة.

وأضافت الوزارة المغربية، أنه تم تسجيل 970 حالة شفاء، من الفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ مجموع حالات التعافي من الفيروس إلى 462436 حالة.

من جانبه، قال السفير الصيني لدى الجزائر «لي ليان خي» لوكالة الأنباء الجزائرية الرسمية إن الجزائر ستتسلم في الأيام المقبلة 200 ألف جرعة من لقاح «سينوفارم» كهبة من بلاده.

بدوره، دافع «معهد باول إرليخ» التابع لوزارة الصحة الألمانية عن لقاح شركة «أسترازينيكا» البريطاني بعد رفض العاملين الطبيين في بعض الدول الأوروبية بما فيها ألمانيا، استخدام اللقاح.

وقال المعهد الألماني في بيان، إن اللقاح يمنع كورونا في معظم الحالات أو يخفف الأعراض عند ظهور المرض، فيما اوضح وزير الصحة الألماني ينس شبان، أن اللقاح آمن وفعال.

وأوضح باحثون إسرائيليون إن فعالية لقاح «فايزر» الامريكي بلغت 85% بعد الجرعة الأولى.

وفي باراجواي، قالت وزارة الصحة، إن الدفعة الأولى من لقاح «سبوتنيك 5» الروسي، وصلت إلى البلاد، موضحة أن حملة التطعيم ستبدأ في 22 فبراير الجاري.

من جانبه، أعلن الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، بدء حملة التطعيم ضد كورونا بلقاح «سبوتنيك 5».

بدوره، أكد السفير الإماراتي لدى إسرائيل محمد آل خاجة أن بلاده وإسرائيل يتصدران العالم في برامج اللقاحات ضد كورونا.

وفيات كورونا في القارة السمراء تتخطى حاجز الـ100 ألف

وفي قارة إفريقيا، تجاوز عدد وفيات كورونا في القارة السمراء حاجز الـ100 ألف، أمس الخميس، وأشارت وكالة «رويترز» في إحصاء إلى أن قارة إفريقيا سجلت 3818608 إصابات و100003 وفيات، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وتمثل جنوب أفريقيا بمفردها نحو نصف الإصابات في القارة السمراء فضلا عن 48478 وفاة، فيما اقترح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، نقل الدول الغنية ما بين 3 إلى 5% من اللقاحات المضادّة لكورونا الموجودة لديها، إلى القارة الإفريقيّة التي تفتقر إليها بشدة، وفقا لما ذكرته شبكة «فرانس 24» الإخبارية الفرنسية.