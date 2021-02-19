وسائل إعلام أمريكية: الاتفاق الموسع قد يشمل الحد من برنامج إيران الباليستي

قالت مجلة «بوليتيكو» الأمريكية، إن الاتفاق النووي الإيراني الموسع، قد يشمل الحد من برنامج طهران الباليستي، مشيرة، إلى بحث تخفيف محدود للعقوبات على إيران مقابل خفضها نسب تخصيب اليورانيوم، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

ووجهت واشنطن في وقت سابق، رسالة إلى «مجلس الأمن الدولي»، أبلغته فيها بسحب إعلان الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، حول استئناف كل عقوبات الأمم المتحدة على إيران.