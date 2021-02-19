وزير خارجية اليمن: كنا سنوقع اتفاق سلام وهرب الحوثيون في آخر لحظة

أكد الدكتور أحمد عوض بن مبارك، وزير الخارجية اليمني، أن فرص السلام كانت متاحة، مشيرًا أنهم ظلوا 120 يوما في الكويت، وكانوا قاب قوسين أو أدنى من توقيع اتفاق سلام شامل، ولكن هرب الحوثيون في اللحظة الأخيرة من هذه الالتزامات.

وأضاف الوزير اليمني خلال لقائه مع برنامج «المواجهة» المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن هناك دعاوى لمبادرات لعملية السلام وحل هذه الأزمة وإنهاء الحرب، مشددًا على أن الوضع الإنساني في اليمن قائم على إشكال سياسي، بسبب اختطاف الدولة وتدخلات إيران في الصراع في اليمن، مشيرًا أن هناك فرصا للسلام في الأفق، وسيتعاطون معها للوصول لحل سياسي للأزمة في اليمن.

وأوضح وزير الخارجية اليمني، أن هناك دعوات إدانة ما يحدث في اليمن من الاتحاد الأوروبي وبعض الدول الأوروبية، مشيرًا إلى أن الحديث حول مبادلة الأسرى هو حديث دائم، وكذلك فك الحصار عن مدينة تعز، وتوفير ممرات آمنة للإغاثة الإنسانية، لافتًا أن هناك أزمة في اليمن تهم العالم وهي خزان صافر، متوقعًا أن يسبب كارثة بيئية كبيرة لدول الإقليم، مؤكدًا انه ذهب لجلسة خاصة في مجلس الأمن من أجل الاتفاق على تفريغ الخزان من النفط الموجود فيه، وأن ميليشات الحوثي رفضوا السماح للبعثة الأممية بالتفتيش على الخزان.

وأشار أنه منذ توقيع اتفاق ستكهولم لم يتحرك شئ للأمام سوى ملف تبادل الأسرى، مؤكدًا أن الوضع في الحديدة أكثر سوءا من قبل، لافتًا إلى أن أكثر من 80% من المساعدات الإنسانية والمواد الغذائية تدخل اليمن عن طريق ميناء الحديدة.

ولفت وزير الخارجية اليمني، إلى أن هدفهم هو إنهاء الحرب في اليمن، مشددًا على ضرورة ضمان تنفيذ أي مبادرة للسلام مع ضرورة معرفة الديناميكات المحلية، وأن تكون هناك آليات واضحة ونصوص غير قابلة للتفسيرات المتعددة، وأن أي جولة قادمة في المفاوضات يجب أن تأخذ ذلك في حسبانها.