بالمواعيد.. خريطة انقطاع المياه عن 25 منطقة في 3 محافظات

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، انقطاع مياه الشرب، غدا وبعد غد، في عدد من المناطق بمحافظات «القاهرة، الجيزة، والبحيرة»، بسبب إجراء أعمال الصيانة.

انقطاع المياه عن 8 مناطق في الجيزة

وأعلنت شركة المياه بالجيزة، تحويل خط مياه قطر 1600 مم الواقع بمحور ترعة المنصورية في منطقتي «فيصل والمعارض»؛ نظرًا لأعمال محور المنصورية المنفذ من خلال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وأشارت الشركة إلى أن الأمر يستلزم تنفيذ أعمال هذه التحويلات على الخط القادم، وقطع شركة مياه الشرب المياه لمدة تتراوح ما بين 6 إلى 12 ساعة تبدأ من صباح الغد.

وعن المناطق التي ستتأثر بانقطاع المياه، أشارت الشركة إلى أنها مناطق «كفر نصار، منشآة البكاري، كفر غطاطي، عزبة جبريل، الهرم ومتفرعاته، فيصل متفرعات من الطالبية حتى الرمايه، إسكان الشباب، وإسكان الضباط».

وأكدت توفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب؛ للتحرك للأماكن المتأثرة بالانقطاع والطوارئ، ويمكن الاتصال بالخط الساخن 125 لتلبية احتياجاتهم فورًا.

انقطاع المياه عن 16 منطقة في الزيتون ومصر الجديدة

كما أعلنت شركة مياه الشرب بمحافظة القاهرة، انقطاع المياه عن بعض مناطق وشوارع الزيتون «الكابلات، عزبة مرسي خليل، مساكن الأميرية، المطرية، الصحة، ميدان النعام، وترعة الجبل الغربي».

كما أكدت انقطاعها في عدد من مناطق وشوارع مصر الجديدة وهي كل من؛ «السباق، إسماعيل رمزي ومتفرعاته، أسوان، هارون، ميدان الإسماعيلية، روكسي ومتفرعاته، الأهرام ومتفرعاته، الاتحادية، وقصر البارون».

وأوضحت أن انقطاع المياه يبدأ اعتبارًا من الساعة 10 صباح الغد، حتى الساعة 8 مساء نفس اليوم؛ نظرا لأعمال إحلال وتجديد خط مياه قطر 800مم لتغذية رافع مياه الزيتون.

انقطاع المياه عن مجلس قروي سيدي غازي في البحيرة

وأعلنت الشركة، انقطاع المياه عن مجلس قروي سيدي غازي بكفر الدوار، اعتبارًا من الساعة 9 صباح الأحد المقبل، حتى الساعة 7 صباح الاثنين؛ نظرا لأعمال توسعات بمحطة مياه كفر الدوار.

وناشدت أصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، مؤكدة توفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.