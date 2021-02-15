افتتاح أول مركز خدمة عملاء لشركة مياه الشرب بالإسماعيلية

قال اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، إن الشركة افتتحت أول مركز لخدمة العملاء بمركز ومدينة القصاصين بمحافظة الإسماعيلية، اليوم.

وأضاف عصمت أنه تم تطوير المبني وتجديد قسم الإيرادات بالكامل، ليقدم خدمات فورية متعددة، تيسيراً على المواطنين، للارتقاء بمستوى آداء الشركة وتطوير الخدمات المقدمة للجماهير.

وقال رئيس شركة المياه والصرف الصحي بمحافظات القناة، أن مركز خدمة العملاء بمنطقة القصاصين يعد الأول في محافظة الإسماعيلية، وسيتم تعميمه بجميع المناطق التابعة للقطاعات في محافظات القناة الثلاثة، السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد، لتقديم خدمات فورية ومتعددة للمواطنين.

وأضاف: «المركز يقدم خدمة للعملاء بمنطقة مياه مركز ومدينة القصاصين، ويقدم خدمات فورية متعددة للمواطنين كالتعاقدات لتوصيل مياه الشرب والتخلص الآمن من الصرف الصحى، ودفع فواتير المياه، وتبليغ قراءات العدادات، وصيانة العدادات، وشحن كروت المسبوقة الدفع، وتقديم الشكاوى، وتقسيط مقاسات».

وتابع أن المركز يقدم خدماته الي أكثر من 100 ألف مشترك بمدينة القصاصين والقرى التابعة لها، بإشراف المهندس محمود حسونة رئيس قطاع مياه القصاصين، مشيراً إلي أن الشركة مستمرة في العمل نحو التطوير والتحديث المتواصل، لتقديم الخدمات الجماهيرية بسهولة ويسر تتماشى مع التطور التكنولوجي.

وأوضح أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بمدن القناة يحظى باهتمام المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بهدف تقديم خدمات أفضل للمواطنين، وتأمين الطلب المتزايد على مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي في ظل الزيادة المستمرة في عدد السكان، لافتا إلى الاستجابة السريعة لشكاوى عملاء الشركة والتحرك الفورى لفرق الصيانة الفنية فور تلقى شكاوى العملاء.