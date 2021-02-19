إصابة النائب إلهامي البارودي بكورونا ويخضع للعزل 14 يوما

أعلنت أسرة النائب إلهامي البارودي، وكيل لجنة القيم بمجلس النواب، إصابته بفيروس كورونا، وخضوعه للعزل المنزلي 14 يوما.

وأكد شقيقه، إيهاب البارودي، إن المسحة التي أجراها اللواء إلهامي البارودي، عضو مجلس النواب عن قائمة تحيا مصر لصعيد مصر، جاءت نتيجتها إيجابية، مشيرا إلى أن شقيقه سيخضع للعزل المنزلي لمدة 14 يوما.

يذكر أن النائب إلهامي البارودي، مواليد مدينة جرجا، ومرشح عنها لعضوية المجلس على قائمة تحيا مصر، قطاع الصعيد، ودعت صفحة النائب على فيسبوك، محبيه ومؤيديه للدعاء له بالشفاء، حتى يتجاوز أزمة إصابته بالفيروس عقب جوالات ونشاط مكثف قام به خلال الأسابيع الماضية.