نائب محافظ سوهاج يتفقد مستشفى حميات جرجا

تفقد الدكتور أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج، مستشفى حميات جرجا برفقة اللجنة المشكلة بقرار اللواء طارق الفقي محافظ الإقليم للمرور على مستشفيات العزل.

وقال القاضي، إن الجولة التفقدية تأتي في إطار توجيهات محافظ سوهاج، وتنفيذا لقرارات رئيس مجلس الوزراء بشان الاطمئنان على تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقالت الدكتورة رجاء حسين وكيل مديرية الصحة في سوهاج، إن مستشفى حميات جرجا يحتوي على 40 سريرا، وعنبرين للعزل.

كما تفقد نائب محافظ سوهاج، مشروع إحلال وتجديد مستشفى جرجا المركزي بتكلفة 219 مليون جنيه، حيث وصلت نسبة التنفيذ 70%، موجها بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير.