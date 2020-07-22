نائب محافظ سوهاج يتابع سير العمل بالمراكز التكنولوجية في جرجا والمنشأة

تفقد الدكتور أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين بمركزي جرجا والمنشأة، لمتابعة البرنامج التدريبي الخاص بالعاملين.

وقال نائب المحافظ، إن البرنامج التدريبي يأتي بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وبرنامج التنمية المحلية لصعيد مصر الممول من البنك الدولي والحكومة المصرية، وذلك للعمل على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، للحصول على الخدمات الحكومية بصورة متميزة وعاجلة، ضمن برنامج تطوير الخدمات الحكومية بالمحليات.

وأشار " القاضي" إلى أن البرنامج التدريبي يشمل تدريب موظفي الشبابيك الأمامية على كيفية استلام الطلبات من البوابة الإلكترونية، وكيفية استكمال الدورة المستندية، وتدريب الموظفين المكلفين على كيفية الرد على استفسارات المواطنين.

واطمئن نائب محافظ سوهاج على انتظام سير العمل بالمراكز التكنولوجية، موجهًا بتلبية طلبات المواطنين، وتأدية الخدمات بشكل سريع، ومشددًا على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، حرصًا على سلامة المواطنين والموظفين.