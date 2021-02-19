قادة العالم يوفرون لقاحات مجانية ضد كورونا للدول الأكثر فقرا

أطلق قادة العالم حالة من التضامن مع الدول الأقل فقرا في مواجهة فيروس كورونا المستجد، في محاولة للسيطرة على انتشاره بعد ما تجاوزت الإصابات في العالم حاجز الـ110 ملايين حالة، وقرر الرئيس الأمريكي جو بايدن، دفع 4 مليارات دولار لتمويل برنامج كوفاكس العالمي للقاحات المضادة لكورونا.

وأكد مسؤول في الإدارة الأمريكية، أنه سيتم الإفراج عن الدفعة الأولى وقدرها مليار دولار «بسرعة كبيرة»، في حين سيتمّ الإفراج عن المبلغ المتبقي بشكل تدريجي على مدار العامين الحالي والمقبل، وذلك وفقا لما أعلن عنه البيت الأبيض.

بينما اقترح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن تنقل الدول الغنيّة ما بين 3 إلى 5% من اللقاحات المضادّة لـ«كوفيد-19» الموجودة لديها، إلى دول القارّة الإفريقيّة التي تفتقر إليها بشدة، متابعا: «"فلننقل اليوم 3% أو 5% من اللقاحات الموجودة لدينا إلى إفريقيا، هذا ليس له تأثير على وتيرة استراتيجيّة التطعيم في الدول الغنيّة، إنّه لا يُبطئها أبدا».

وقال الرئيس الفرنسي، إن تنفيذ هذا الاقتراح يصب في مصلحة أوروبا، «لدي أكثر من 10 ملايين مواطن لديهم عائلات على الجانب الآخر من البحر الأبيض المتوسّط».

على الجانب الآخر، تعانى إفريقيا بشكل واضح من ارتفاع معدلات الإصابات والوفيات بالفيروس التاجي، وبلغ العدد الإجمالي للوفيات في القارة التي تضم 54 بلداً 100 ألف من أصل 3 ملايين و341 ألفاً و197 إصابة مثبتة، وارتفع معدل الإصابات في الذروة الثانية للفيروس، بسبب السلالة المتحورة من الفيروس المتعلقة بجنوب أفريقيا.

وحددت «كوكافس»، هدفا يقضي بتوزيع جرعات تكفي لتلقيح 20 في المائة من سكان الدول المشاركة بحلول نهاية 2021. كما يتضمن البرنامج آلية تمويل موجهة إلى الدول الفقيرة، وسيتم توزيع ما يقارب 337 مليونا و200 ألف جرعة بصورة إجمالية، تتيح تلقيح 3.3 في المائة من سكان الدول الـ145، مع التركيز على المواطنين الأكثر عرضة للمرض ولا سيما أعضاء الفرق الطبية.