محافظ الإسماعيلية: نقل مركز الشيخ زايد الطبي إلى مقر مؤقت

قال محافظ الإسماعيلية اللواء شريف بشارة، إن قرار نقل مركز طب الشيخ زايد إلي نزل شباب المحافظة، جاء للحفاظ علي تقديم الخدمة والرعاية الصحية للمواطنين.

وأضاف أنه أصدر تعليماته بنقل نقل خدمات المركز الطبي للشيخ زايد إلى نزل شباب الشيخ زايد، اليوم الجمعة، بالتنسيق مع الدكتور على حطب وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية.

ولفت المحافظ في تصريح له اليوم، إلى أن المركز الطبي سيستأنف عمله بالمقر المؤقت بنزل الشباب بدء من غد السبت لاِستقبال المواطنين لضمان عدم توقف الخدمات الصحية للمواطنين.

وتتضمن عملية النقل، نقل مكتب الصحة للمواليد والوفيات، وتطعيمات الأطفال، وعيادات الباطنة والأطفال والنساء وطب الأسرة، وكذلك الصيدلية، وفريق التسجيل لمنظومة التأمين الصحي الشامل.

وقال محافظ الإسماعيلية إن عملية النقل ستشمل نقل المبادرات الرئاسية من الوحدة الصحية للمركز إلى المركز المؤقت بنزل الشباب والتي تتضمن 4 مبادرات وهي «اِكتشاف الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي والسمعيات لحديثي الولادة ورعاية الحامل والجنين، وصحة المرأة للاِكتشاف المبكر للأورام السرطانية».

وكانت محافظة الإسماعيلية شهدت انخفاضا في أعداد المصابين بفيروس كورونا بنطاق المحافظة خلال الأيام الثلاث الماضية، فيما لم تشهد المحافظة حالات وفيات علي مدار يومي الأربعاء والخميس.

وكشفت مصادر طبية بمديرية صحة الإسماعيلية أن مستشفيات حميات الإسماعيلية وأبو خليفة مازالت تستقبل حالات مشتبه في إصابتها إلي الآن ويتم التعامل معها طبقاً لبروتوكول وزارة الصحة.

وقبل عدة أيام أعلن نائب الإسماعيلية الدكتور أحمد دندش عضو مجلس النواب عن مدينة الإسماعيلية تعافيه من فيروس كورونا وخروجه من مستشفى العزل بجامعة قناة السويس.