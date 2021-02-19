سعر الدولار اليوم الجمعة 19-2-2021 مقابل الجنيه المصري

تباينت أسعار الدولار في البنوك، وتستعرض «الوطن» استمرارا للخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها سعر الدولار في بنوك مصر والبنك الأهلي وبنك قناة السويس والمصرف المتحد وبنك قناة السويس وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الجمعة الموافق 19 فبراير، على النحو التالي:

سعر الدولار في بنك مصر

سجّل سعر الدولار في بنك مصر، نحو 15.59 جنيه للشراء، و15.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سجّل سعر الدولار في بنك الإسكندرية نحو 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

سجّل سعر الدولار في المصرف المتحد، نحو 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سجّل سعر الدولار في بنك قناة السويس، نحو 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

سجّل سعر الدولار الأمريكي في البنك التجاري الدولي CIB، نحو 15.6 جنيه للشراء، و15.7 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجّل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، نحو 15.59 جنيه للشراء، و15.69 جنيه للبيع.

أسعار العملات العربية والأجنبية

سعر الجنيه الإسترليني

سجّل سعر الجنيه الإسترليني وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الجمعة الموافق 19فبراير الحالي، في بنك مصر، نحو 21.57 جنيه للشراء و21.91 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس، 21.60 جنيه للشراء، و21.94 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري، سجل 21.57 جنيه للشراء، و21.94 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

أما الدرهم الإماراتي، فسجّل وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الجمعة الموافق 19 فبراير الحالي، في بنك قناة السويس 4.16 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس سجل نحو 4.16 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع، وفي بنك مصر، سجّل نحو 4.22 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري، نحو 4.22 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع.

سعر اليورو

بلغ سعر اليورو وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الجمعة الموافق 19 يناير الحالي، نحو 18.77 جنيه للشراء، و18.95 جنيه للبيع في البنك التجاري الدولي، وفي البنك الأهلي المصري، نحو 18.76 جنيه للشراء، و18.96 جنيه للبيع، وفي بنك مصر سجل 18.76 جنيه للشراء، و18.96 جنيه للبيع، وفي المصرف المتحد سجل 18.78 جنيه للشراء، و18.96 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

وصل سعر الريال السعودي وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الجمعة الموافق 19 فبراير، إلى نحو 4.09 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري، وفي بنك مصر سجل نحو 4.09 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع، فيما سجّل في بنك قناة السويس، نحو 4.07 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي، سجل 4.09 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع.