الدولار يهبط 0.33% عقب مكاسب ليومين متتاليين.. وخام برنت ينخفض 41 سنتا

تراجع الدولار الأمريكي منهيا موجة صعود دامت يومين، مع انحسار الآمال حيال تعاف اقتصادي سريع من أزمة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، بعد بيانات مخيبة للآمال من سوق العمل الأمريكية، مما حدا المتعاملين إلى العزوف عن المخاطرة، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

ونزل مؤشر الدولار 0.33% ليصل إلى 90.601، عقب مكاسب ليومين متتاليين، بينما ارتفعت العملة الأوروبية الموحدة «اليورو» 0.38% إلى 1.2086 دولار بعد تراجعه 0.5%، أمس الأول الأربعاء.

وارتفع الين الياباني قليلا أمام الدولار وكان مستقرا دون تغير يذكر في أحدث سعر له عند 105.685، فيما تقدم الجنيه الإسترليني 0.77% وبلغ في سعره الأحدث 1.397 دولار، وسجل ذروة أمام اليورو عند 86.525 بنس.

كما هبطت العملة الرقمية «بتكوين» عن ذروتها القياسية 52 ألفا و640 دولارا التي بلغتها، أمس الاول الأربعاء، وسجلت «إثيريوم»، ثاني أكبر عملة مشفرة من حيث الحجم والقيمة السوقية، ذروة قياسية عند 1939 دولارا، بعد أن صعدت نحو 1400 بالمئة هذه السنة.

وفي سياق آخر، تراجعت أسعار النفط، أمس الخميس، عقب عمليات شراء لأيام أوقدت شرارتها موجة الطقس البارد في ولاية تكساس الأمريكية.

وهبط خام برنت 41 سنتا بما يعادل 0.6% ليتحدد سعر التسوية عند 63.93 دولار للبرميل، وكان السعر ارتفع خلال الجلسة إلى 65.52 دولار، أعلى مستوياته منذ يناير من العام الماضي 2020.

وانخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 62 سنتا أو 1% لتغلق على 60.52 دولار للبرميل، بعد أن بلغت في وقت سابق 62.26 دولار، ذروتها منذ يناير الماضي.

كما ارتفع برنت لـ4 جلسات متتالية قبل معاملات، أمس الخميس، في حين صعد غرب تكساس لـ3 جلسات.

ورغم استعادة التيار الكهربائي جزئيا في تكساس، دخلت الولاية الأمريكية يومها السادس من موجة الطقس المتجمد، وسط تعطيلات في مصافي التكرير ومرافق النفط والغاز امتد أثرها إلى المكسيك.

انخفاض مؤشر «داو جونز الصناعي» 118.7 نقطة

وسجلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية، انخفاضاً، أمس الخميس، مع زيادة طلبات إعانة البطالة الأسبوعي بالولايات المتحدة.

وانخفض مؤشر «داو جونز» الصناعي 118.7 نقطة بما يعادل 0.38% إلى 31494.32 نقطة، فيما خسر «ستاندرد أند بورز» 17.3 نقطة أو 0.44 % ليسجل 3914.03 نقطة. وتراجع «ناسداك» 100.14 نقطة أو 0.72% إلى 13865.36 نقطة.

وأوقف سوء الأحوال الجوية نحو خُمس طاقة التكرير الأمريكية وتسبب في إغلاق منشآت لإنتاج النفط والغاز في أنحاء الولاية.

وأظهرت بيانات إدارة «معلومات الطاقة» الأمريكية، أمس الخميس، تراجع مخزونات الخام في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي مع رفع المصافي للإنتاج، في حين ارتفعت مخزونات البنزين، وهبطت مخزونات نواتج التقطير.

وأشارت بيانات الإدارة، إلى انخفاض مخزونات الخام 7.3 ملايين برميل على مدى الأسبوع المنتهي في 12 فبراير الجاري، وتراجعت مخزونات الخام بمركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما إلى 3 ملايين برميل.

وزاد استهلاك الخام في مصافي التكرير إلى 26 ألف برميل يوميا، كما ارتفعت معدلات تشغيل المصافي 0.1 نقطة مئوية، وفقا لما ذكرته شبكة«روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأوضحت إدارة «معلومات الطاقة»، أن مخزونات البنزين زادت 672 ألف برميل، فيما انخفضت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 3.4 ملايين برميل.

وأضافت إدارة «معلومات الطاقة»، أن صافي واردات الولايات المتحدة من الخام تراجع 1.2 مليون برميل يومياً.