رئيس «حقوق الإنسان» بالبرلمان يطالب بتحرك رادع ضد تامر أمين

أكد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، على رفضه لحديث الإعلامي عن تامر أمين عن الصعيد، قائلًا: «أرفض نهائيا حديث الإعلامي تامر أمين عن أبناء وبنات الصعيد والريف في شأن ما ورد على لسانه من تصريحات بأن الناس هناك يقوموا بالخلفة (علشان عيالهم هم اللي يصرفوا عليهم، الولد يوديه ورشة والبنات يشحنونهم على القاهرة علشان يشتغلوا خدامات)».

وقال رضوان في بيانه، منذ قليل، إن «أمين» تناسى أن هناك الكثير من مشاهير المجتمع المصري ترجع أصولهم إلى الصعيد أو الريف ما بين مسؤولين تشريعيين وتنفيذيين وأصحاب قرار في الدولة إلى أطباء ناجحين ومهندسين وإعلاميين وغيرهم من الشخصيات الشهيرة الأخرى.

وأضاف رئيس لجنة حقوق الإنسان: «لقد اختصر واجتزأ تصريحات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي عن الزيادة السكانية والتي نصت على ضرورة مواجهة الإشكاليات والملفات التي تسببت في العديد من الأزمات على واقعة التنمية في الشارع المصري طوال الفترة الماضية وعلى رأسها ملف الزيادة السكانية الذي تأثرت الدولة المصرية بشأنه كثيرًا ولا زالت تعاني من تبعاته وتداعياته».

وأوضح طارق رضوان، أن ما جاء في طيات الرئيس السيسي عن نقل هذه الإشكاليات لذهن المواطن المصري عبر مشاركته المختلفة بافتتاحات المشروعات القومية والقيام بالشرح للأبعاد المترتبه على الهواء مباشرة لكي تكون الصورة واضحة لدى المواطن، كما يتحدث عن دور الأجهزة المعنية في التوعية بهذه الإشكاليات والتحديات للشروع في حلها في إطار حزم وبرامج تنمية متساوية جغرافيًا لضمان توزيع الموارد والخدمات ضمانا لحصول جميع طوائف الشعب عليها كحق أصيل من حقوق الإنسان.

وطالب رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، تامر أمين، بضرورة مراجعة تصريحاته وما يتمخض على من تأثيرات سلبية قد تؤجج السلام المجتمعي، و«إذ أتقدم بصفتي التشريعية وفي الأصل صعيديا معتزا بأصولي إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لاتخاذ ما يلزم من إجراءات إدارية وقانونية في هذا الشأن».