مستشفيات جامعة أسيوط تواصل تطعيم أطقمها الطبية بلقاح كورونا

تواصل جامعه أسيوط أعمال حملة تطعيم الأطقم الطبية ومعاونيهم في المستشفيات الجامعية بلقاح كورونا، التى بدأت أمس الخميس بمقر جرى تخصيصه للحملة بقسم علاج الأورام والطب النووي بالتنسيق مع مسئولي الحملة بوزارة الصحة عقب وصول الدفعة الأولى من لقاح «أسترا زينيكا الإنجليزي»، ضمن جهود الدولة لتوفير كميات كافية من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

وقالت مصادر بالجامعة إن الدولة أولت الأطقم الطبية اهتماما خاصا بقرار تطعيمهمباللقاح اولا حرصا منها على سلامة الأطقم الطبية فى ظل ظروف عمل تقتضى الوقوف في الصفوف الأولى لمواجهة فيروس كورونا.

وتفقد الدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية، مقر الحملة وذلك بحضور الدكتور علاء عبد المنعم مدير المستشفى الجامعى الرئيسي ، والدكتورة هبه الله جمال راشد رئيس الإدارة المركزية لوحدة مكافحة العدوى ، والدكتور على عبد العليم القائم بأعمال رئيس قطاع المستشفيات الجامعية والدكتورة إحسان أبو عوف مدير عام الشئون الطبية .

وأوضح «عطية»، أنه تم تخصيص مقراً ملائماً لأعمال الحملة بمراحلها المختلفة والتى تبدأ بعملية التسجيل وإدخال البيانات حيث تم تجهيز غرفة مزودة بأجهزة حاسب آلي ومتصلة بقاعدة البيانات التابعة لوزارة الصحة وذلك لاستقبال الأطقم الطبية من أطباء وتمريض وصيادلة وفنيين وعمال من العاملين بمختلف مستشفيات أسيوط الجامعية والراغبين في إجراء التطعيم باللقاح المضاد للفيروس.

وأضاف أن عملية التطعيم تبدأ في غرفة مخصصة للفحص الطبي بعد فحص كفاءة الوظائف الحيوية وذلك تحت إشراف عدد من أعضاء هيئة التدريس والأطباء بقسم الصحة العامة بكلية الطب ، ثم يليها غرفة التطعيم حيث يتم أخذ الجرعة المخصصة من اللقاح وذلك بمعرفة المختصين بوحدة مكافحة العدوى بمستشفيات أسيوط الجامعية ، ثم يعقب ذلك فترة ملاحظة لمدة نصف ساعة للفرد بعد أخذ جرعة اللقاح وذلك لمتابعة حالته الصحية تحت إشراف قسم الأمراض الباطنة بمستشفيات أسيوط الجامعية .

وأشار الدكتور علاء عبد المنعم أنه تم مخاطبة كافة مستشفيات أسيوط الجامعية وذلك لتسجيل بيانات الراغبين في تناول جرعة اللقاح وذلك بملئ استمارة تفيد موافقتهم على أخذ اللقاح يتم بموجبها حقنهم بالجرعة الأولى وحفظ حقهم في الجرعة الثانية ، مشيراً أن أعداد الأسماء المسجلة حتى الآن وصل إلى 600 فرد وبدأت الحملة اليوم بالأطقم الطبية العاملة بمستشفى جراحة المسالك البولية والكلى على أن يتم تباعاً باقي مستشفيات الجامعة .

وأوضحت الدكتورة هبه الله جمال راشد أن الساعات الأولى لبدء الحملة شهدت تطعيم أول عشرة أفراد من الأطقم الطبية بمستشفى المسالك والتى تضمنت حقن الدكتور ياسر محمود عبد السلام نائب مستشفى المسالك لشئون العلاج المجاني ، والدكتور ضياء الدين عبد الحميد أستاذ جراحة المسالك البولية ونقب الأطباء بأسيوط .