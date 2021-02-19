بتخفيضات 15%.. 10 سيارات مستعملة يقل ثمنها عن 100 ألف جنيه

يواصل الركود سيطرته على سوق السيارات رغم انخفاض الأسعار الذي يشهده سوق السيارات المستعملة، بمبالغ تراوحت من 7 آلاف إلى 15 ألف جنيه، بسبب إحجام المواطنين عن الشراء فى تلك المرحلة، التي تشهد تأثرا متراكما بسبب انتشار فيروس كورونا منذ فترة طويلة.

ويظل بإمكان الراغبين في اقتناء سيارة مستعملة لا يتجاوز ثمنها 100 ألف جنيه المفاضلة بين 10 سيارات، أبرزها ماركات رينو وكيا وهوندا وهيونداي وبروتون"

وخلال السطور التالية تستعرض «الوطن» 10 أنواع سيارات لا يتجاوز سعرها 100 ألف جنيه .

لادا 2107

متوسط السعر 74,000 جنيه

أقل سعر 52,000 جنيه

أعلي سعر 95,000 جنيه

شيفروليه لانوس 2009

متوسط السعر 75,000 جنيه

أقل سعر 67,000 جنيه

أعلي سعر 81,000 جنيه

شيفروليه لانوس 2011

متوسط السعر 83,000 جنيه

أقل سعر 76,000 جنيه

أعلى سعر 90,000 جنيه

هيونداي I10 2010

متوسط السعر 87,000 جنيه

أقل سعر 81,000 جنيه

أعلي سعر 95,000 جنيه

رينو سانديرو 2012

متوسط السعر 95,000 جنيه

أقل سعر 91,000 جنيه

أعلى سعر 100,000 جنيه

هوندا سيتى 2005

متوسط السعر 95,000 جنيه

أقل سعر 90,000 جنيه

أعلى سعر 100,000 جنيه

كيا بيكانتو

2008متوسط السعر 95,000 جنيه

أقل سعر 92,000 جنيه

أعلى سعر 100,000 جنيه

ماهيندرا سكوربيو 2010

متوسط السعر 96,000 جنيه

أقل سعر 90,000 جنيه

أعلى سعر 100,000 جنيه

فولكس فاغن بولو 2005

متوسط السعر 98,000 جنيه

أقل سعر 90,000 جنيه وأعلي سعر 105,000 جنيه

بروتون جين 2 2008 متوسط السعر 99,000 جنيه واقل سعر 95,000 جنيه

أعلى سعر 100,000 جنيه

شيفروليه افيو 2008

متوسط السعر 90,000 جنيه

أقل سعر 84,000 جنيه

أعلى سعر 95,000 جنيه

جيلي امجراند 7 2014

متوسط السعر 91,000 جنيه

أقل سعر 86,000 جنيه

أعلى سعر 100,000 جنيه