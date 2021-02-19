بتخفيضات 15%.. 10 سيارات مستعملة يقل ثمنها عن 100 ألف جنيه
كتب:
حسن عثمان
09:55 ص | الجمعة 19 فبراير 2021
سيارة للبيع
يواصل الركود سيطرته على سوق السيارات رغم انخفاض الأسعار الذي يشهده سوق السيارات المستعملة، بمبالغ تراوحت من 7 آلاف إلى 15 ألف جنيه، بسبب إحجام المواطنين عن الشراء فى تلك المرحلة، التي تشهد تأثرا متراكما بسبب انتشار فيروس كورونا منذ فترة طويلة.
ويظل بإمكان الراغبين في اقتناء سيارة مستعملة لا يتجاوز ثمنها 100 ألف جنيه المفاضلة بين 10 سيارات، أبرزها ماركات رينو وكيا وهوندا وهيونداي وبروتون"
وخلال السطور التالية تستعرض «الوطن» 10 أنواع سيارات لا يتجاوز سعرها 100 ألف جنيه .
لادا 2107
متوسط السعر 74,000 جنيه
أقل سعر 52,000 جنيه
أعلي سعر 95,000 جنيه
شيفروليه لانوس 2009
متوسط السعر 75,000 جنيه
أقل سعر 67,000 جنيه
أعلي سعر 81,000 جنيه
شيفروليه لانوس 2011
متوسط السعر 83,000 جنيه
أقل سعر 76,000 جنيه
أعلى سعر 90,000 جنيه
هيونداي I10 2010
متوسط السعر 87,000 جنيه
أقل سعر 81,000 جنيه
أعلي سعر 95,000 جنيه
رينو سانديرو 2012
متوسط السعر 95,000 جنيه
أقل سعر 91,000 جنيه
أعلى سعر 100,000 جنيه
هوندا سيتى 2005
متوسط السعر 95,000 جنيه
أقل سعر 90,000 جنيه
أعلى سعر 100,000 جنيه
كيا بيكانتو
2008متوسط السعر 95,000 جنيه
أقل سعر 92,000 جنيه
أعلى سعر 100,000 جنيه
ماهيندرا سكوربيو 2010
متوسط السعر 96,000 جنيه
أقل سعر 90,000 جنيه
أعلى سعر 100,000 جنيه
فولكس فاغن بولو 2005
متوسط السعر 98,000 جنيه
أقل سعر 90,000 جنيه وأعلي سعر 105,000 جنيه
بروتون جين 2 2008 متوسط السعر 99,000 جنيه واقل سعر 95,000 جنيه
أعلى سعر 100,000 جنيه
شيفروليه افيو 2008
متوسط السعر 90,000 جنيه
أقل سعر 84,000 جنيه
أعلى سعر 95,000 جنيه
جيلي امجراند 7 2014
متوسط السعر 91,000 جنيه
أقل سعر 86,000 جنيه
أعلى سعر 100,000 جنيه