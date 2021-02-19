ضبط 200 عبوة دواء محظور تداولها في قنا «صور»

واصلت إدارة التفتيش الصيدلي بصحة قنا، حملات التفتيش على مخازن الأدوية والصيدليات في مدن وقرى المحافظة، في إطار توجيهات اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، وتعليمات الدكتور راجي تواضروس صالح وكيل وزاره الصحة بقنا بضبط سوق الدواء .

في مركز قنا، قادت الدكتورة، أسماء مصطفى مدير إدارة الصيدلة، حملة بمشاركة الدكتور محمد نصر فندي، مدير التفتيش الصيدلي، تفقدت مخزن أدوية بمركز قنا، وجرى ضبط أدوية غير مسجلة بوزارة الصحة والسكان، وغير مصرح بتداولها طبقا للمنشور رقم ٩٧ الصادر من الإدارة المركزية.

وقالت مدير إدارة الصيدلة إن الحملة أسفرت عن ضبط 204 عبوة دوائية بقيمة تقديرية 10000جنيه، وجرى التحفظ على الأصناف المخالفة، وتحرير محضر جنح أمن دوله طوارئ وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

وفي مركز دشنا، نظم مفتشو إداره الصيدلة بالتنسيق مع هيئه الرقابة التموينية حملة بالمركز استهدفت الصيدليات، وأسفرت عن ضبط أدوية جدول مؤثرة على الحالة النفسية، وأدوية محظور تداولها، وأدوية غير مسجلة بوزارة الصحة والسكان، وأدوية منتهيه الصلاحية، وتم تحريز الأصناف المضبوطة، وتحرير محضر جنح أمن دوله طوارئ بالمخالفات، وحررت المحاضر بمعرفة، الدكتور أحمد السيد سمير، والدكتور أحمد حسين، والدكتور يوسف عبد الراضي، ومفتشي إدارة دشنا الصحية.