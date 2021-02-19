«التعليم»: امتحان نهاية العام للإعدادية للناجحين بأعلى من 50%

فند الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التعليم، حوار الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، الأخير، والذي جرى بثه على موقع «مدرستنا 1»، موضحا أنه بمجرد حصول طلاب الشهادة الإعدادية على 50% من المجموع الكلي للامتحانات التي سيجري عقدها في 7 مارس المقبل، سيكونون قد اجتازوا الترم الأول، وسيتثنى لهم الخضوع لامتحان نهاية العام للترم الثاني فقط.

وقال «حجازي»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء DMC»، والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية «DMC»، أنه بالنسبة للطلاب الحاصلين على أقل من 25 درجة بالمواد، فسيتم خضوعهم لامتحان تجميلي قبل عقد امتحان آخر العام: «من لم يتجاوز الامتحان التجميلي لن يدخل الامتحان الخاص بالفصل الدراسي الثاني، إلا إذا قدم عذر قهري».

وأضاف أن الوزارة تعمل على إجراء الامتحان حتى تتأكد من أن الطلاب حصلوا على الأجزاء الرئيسية بالمناهج التعليمية في كل السنوات الدراسية، حتى يتثنى لهم الدخول بالسنوات التعليمية المتعاقبة، بينما في حال لم يتجاوز الطالب الامتحان التجميلي فلن يخضع لامتحان آخر العام.

وأكد أن وزير التربية والتعليم كلف مستشاري المواد بوضع 3 نماذج للامتحانات وسيتم رفعهم عبر موقع الوزارة على الإنترنت، جيث سيجري تنظيم الامتحان عبر ورقة امتحانية لكل صف دراسي ويوزع على الطلاب على مستوى الإدارة بإشراف المديرية وفق المواصفه المعمول بها من قبل

وأوضح أن امتحانات الفصل الدراسي الأول سيجري عقدها في الفترة من 27 فبراير حتى 11 مارس 2021، وتقرر أن تُعقد الامتحانات إلكترونية بالمدرسة للفئات التي تسلمت لجهاز التابلت، وورقي لباقي الفئات التي لم تستلم التابلت بلجان مراقبة مؤمنة بحسب جدول.

وأشار إلى أن الامتحان سيتكون للمرحلة الابتدائية من 30 سؤالا تشتمل كل المواد الدراسية، وفي المرحلة الإعدادية سيكون قوام الامتحان مشكل من 35 سؤالا، وفي امتحان مدته ساعتان فقط، لكل سؤال منهم تم تخصيص 4 دقائق لحله، كما أن مديري المديريات التعليمية وبالتنسيق مع المحافظين سيقومون بتحديد موعد عودة المعلمين وآلية العمل.

وتابع نائب وزير التعليم: «كل الطلاب القادمين من الخارج الخارج هيمتحنوا أونلاين، وبالنسبة لطلاب 3 أعدادي الدارسين في الخارج فسيخضعون لامتحان إلكتروني، ومع عودتهم لمصر سيخضعون لامتحان آخر كتحديد للمستوى، وبالنسبة لطلاب الدمج ليهم امتحانات ورقية عادي جدا، ومدارس التربية الفكرية معلمينهم هما اللي هيقيموهم، ومدارس المتفوقين والعلوم والرياضيات والتكنولجيا لهم آلية في التقييم سيخضعون للامتحانات كما كان يحدث من قبل»، لافتا إلى أنه سيتم الإعلان قريبا عن خطة الامتحانات الخاصة المدارس الفنية.