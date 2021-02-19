بدون درجات.. التعليم تعلن تفاصيل جديدة لامتحانات الثانوية العامة

كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن عقد امتحانات تجريبية تدريبية إلكترونية لطلاب الثانوية العامة، في المنازل، حتى يتمكنوا من التعود على الشكل الجديد للامتحانات والتعامل على التابلت، وحل أى مشكلات تقنية تقابل الطلاب أثناء حل الأسئلة عبر التابلت، موضحاً أن الامتحانات ستعقد في إبريل المقبل، منوها إلى أن الامتحانات التجريبية بدون درجات.

وقال «شوقي»، في تصريحات لـ «الوطن»، إن الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالى، سيبدأ يوم السبت الموافق 13 مارس المقبل، عقب انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل بمختلف مراحل التعليم، بعد أن تم تأجيلها منذ يناير الماضي بسبب ذروة فيروس كورونا، موضحاً أن جميع المدارس سيتم تعقيمها وتطهيرها قبل عقد الامتحانات وعودة الدراسة، لتوفير الحماية والأمن والسلامة للطلاب والمعلمين والقائمين على العملية التعليمية والامتحانية من خطر الإصابة بفيروس كورونا.

وأضاف وزير التربية والتعليم، أن امتحان إتمام الشهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالى 2020-2021، ستعقد إلكترونيا بلجان بالمدارس، تحت مراقبة آمنة، لافتاً إلى أن أوراق الإجابات سيتم تصحيحها أيضا إلكترونيا دون تدخل العنصر البشري، لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، وحتى يحصل كل طالب على درجاته التى يستحقها.

وكان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قد أعلن أن الوزارة تمتلك كمًا هائلاً من مصادر التعلم لجميع الصفوف الدراسية، سواء لمن هو قادر على الدخول إلى الإنترنت أو من لا يستطيع ذلك، مشيرًا إلى الوزارة لن تستطع إقرار نجاح الطلاب من أي صف دراسي إلى الصف الأعلى دون تقييم عادل في لجان المراقبة.

وأوضح وزير التربية والتعليم، بأن عودة مجموعات التقوية بالمدارس سيكون يوم السبت الموافق 13 مارس المقبل، بعد أن تم تعليقها في المدارس منذ 3 يناير الماضي، مشيرا إلى أن جميع الفصول الدراسية التى سيتم تخصيصها للمجموعات سيتم تعقيمها وتطهيرها، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، منوها إلى أن هناك حماية كاملة للطلاب من أي مكروه خلال تواجدهم داخل المدارس.