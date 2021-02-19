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سعفان يطمئن على أحوال المصريين بالإمارات وتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم

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الوطن
11:26 ص | الجمعة 19 فبراير 2021
وزير القوى العاملة

وزير القوى العاملة

أجرى مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة بالسفارة المصرية بأبوظبي بالإمارات العربية المتحدة،  زيارة لإحدى الشركات التي يعمل بها عمالة مصرية، تنفيذا لتوجيهات وزير القوى العاملة محمد سعفان، بعقد لقاءات مع الجالية المصرية بمواقع العمل للتواصل وحل مشاكلهم أولا بأول، وتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم في العمل.

تلقى الوزير تقريرا بذلك عبر الملحق العمالي حنان شاهين رئيس مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي  أشارت فيه إلى أنه التقت فى إطار زياراتها إدارة شركة أمريكانا بالعاصمة أبو ظبي، مدير إدارة الشؤون الإدارية عصام الخضري، ومجموعة من الشباب المصري في إدارة الموارد البشرية بالشركة للاطمئنان على أوضاع العاملين بوسائل السلامة والصحة المهنية، وإرشاد العمالة بالالتزام باتباع التعليمات الخاصة بتداعيات جائحة كورونا في ذلك الشأن، والتفاوض لفتح المجال لإيجاد فرص عمل لأبناء الجالية.

كما تم التشاور معهم حول ما يحتاجونه من خدمات، وتم التأكيد عليهم بأن مكتب التمثيل العمالي في خدمتهم، وتم تزويدهم  بـ التليفون الشخصي للملحق العمالي ، مع تقديم  بخالص الشكر لإدارة الشركة على حسن الاستقبال والضيافة . 

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