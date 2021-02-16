وثائق تأمين للعمالة غير المنتظمة من القوى العاملة ومحافظة القاهرة

قام محمد سعفان وزير القوى العاملة، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة صباح اليوم الثلاثاء، بديوان عام الوزارة، بتسليم وثائق للتأمين التكافلى ضد الحوادث الشخصية، والتي أصدرتها الوزارة لـ 31 ألف و 196 عاملاً غير منتظم والمسجلين بقاعدة البيانات بمديرية القوى العاملة بمحافظة القاهرة، وقد تحملت تكلفة هذه الوثيقة حسابات رعاية العمالة غير المنتظمة بالمديرية ، وتغطي الوثيقة الوفاة، والعجز الكلى المستديم، والعجز الجزئي.

وقال "سعفان": إن ذلك يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاهتمام بالعمالة غير المنتظمة ورعايتهم اجتماعيا وصحياً وتأمينياً، والانتقال إلى مواقع عملهم المختلفة في كل المحافظات للبدء في وضع خطة كاملة لرعاية هذه الفئة من خلال إنشاء قاعدة بيانات سليمة.

وكشف وزير القوى العاملة أن الدولة المصرية تولي اهتماماً بالغاً بالمواطن المصري وكيفية توفير كل سبل الرعاية له، وظهر ذلك جلياً في اهتمام الرئيس ودعمه لكل فئات العمالة بشكل عام والعمالة غير المنتظمة بشكل خاص، بما يعتبر بمثابة توجيه لكل الجهات التنفيذية ومؤسسات الدولة لتلبية احتياجات هؤلاء العمال.

وأوضح الوزير أن وثيقة التأمين المقدمة اليوم لتلك الفئة بمثابة البداية لرعاية تلك الفئة بشكل مختلف، وهي أساس الحماية التى تقدمها الدولة لأبناؤها، و ليعلم كلا منهم أن الدولة المصرية لن تترك أي عامل منهم إلا وستوفر له الرعاية والحماية اللازمة.

وأضاف الوزير أن هناك العديد من المغرضين الذين يشككون في إنجازات الدولة المصرية في الفترة الحالية في مختلف المجالات، والتى يجب التعامل معهم بشدة وحزم، لأن ما يحدث في مصر حالياً نهضة شاملة لم تسبقها او تشهد لها مثيلاً من قبل ،مشيراً إلى أن هبوط مؤشر البطالة من 7.3 % إلى 7.2 % في الربع السنوي الأخير عام 2020 بما يؤكد سعينا في الطريق الصحيح نحو التنمية الشاملة وتلبية إحتياجات المواطنين المصريين.

وكان قد وجه الوزير مديريات القوى العاملة بالمحافظات بالبدء في استخراج شهادات قياس مستوي المهارة ومزاولة المهنة للعمالة غير المنتظمة المسجلة لديها مجاناً، حتى يسهل علي تلك الفئة استخراج بطاقات رقم قومي جديدة مثبت عليها المهنة الحقيقية التى يعمل بها، مشدداً على ضرورة وضع آلية جديدة يمكن من خلالها التواصل مع تلك العمالة للعمل على تجديد تلك البطاقات في أقرب وقت ممكن، وتصبح شرط للحصول على الرعاية التى تقدمها المديريات لتلك الفئة.

ومن جانبه أشاد المحافظ بدور وزارة القوى العاملة في رعاية العمالة غير المنتظمة وحمايتهم، مؤكداً أن العامل المصري يمثل ثروة بشرية تعتمد الدولة عليها في البناء.