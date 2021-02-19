الهجرة تعلن كيفية مشاركة السيدات بالخارج في مبادرة «مصرية بـ100 راجل»

أعلنت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، الآليات التنفيذية لمبادرة «مصرية بـ100 راجل»، التي تستهدف الاستفادة من خبرات وتجارب الدولة المصرية بالخارج في دعم قضايا الدولة المصرية، ودمجهم في المبادرات الوطنية ومحاور التنمية، يأتي ذلك في إطار تنفيذ استراتيجية وزارة الهجرة لربط المصريين بالخارج بوطنهم الأم والدفاع عنها خارجيا.

وقالت مكرم، في بيان لها، اليوم، إن شهر مارس المقبل سيشهد الانطلاق الفعلي لمبادرة «مصرية بـ100 راجل»، كونه شهر المرأة، حيث سيتم عقد لقاءات افتراضية عبر تطبيق «زووم» مع نماذج من المرأة المصرية بالخارج في عدد من الدول حول العالم، وهي لقاءات تستهدف وضع أفكار ورؤى لمشاركة المرأة المصرية في دعم القضايا الوطنية للدولة المصرية، كذلك طرق المشاركة في المبادرات الوطنية من خلال وزارة الهجرة.

وأكدت أن المبادرة تأتي انعكاسًا لتقدير الدولة الشديد لدور المرأة المصرية بالخارج داخل مختلف المجتمعات الأجنبية، وما لها من تأثير واسع في مختلف المجالات العاملة بها، حتى أصبحنا نمتلك قوة كبيرة تمثلها المرأة المصرية خارجيا، دفعتنا لاستمرار السعي في الاستفادة من تلك الخبرات العميقة للمرأة المصرية في دعم القضايا الوطنية للدولة المصرية، والعمل على دمجها في عملية التنمية.

وأشارت إلى أن إطلاق المبادرة جاء تلبية لرغبة عدد كبير من المصريات بالخارج، لوضع إطار يستطعن من خلاله المشاركة في دعم الدولة المصرية والدفاع عنها خارجيا، أمام محاولات البعض تصدير صورة مغلوطة عن مصر في عدد من المجتمعات، فضلًا عن البدء في دمجهم ضمن مبادرة «أصلك الطيب» المعنية بمشاركة المصريين بالخارج في تطوير القرى المصرية، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتطوير الريف المصري تحت مظلة المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

وأوضحت الوزيرة أن وزارة الهجرة تتيح عبر منصاتها الإلكترونية استمارة تسجيل لمن يرغم في المشاركة والانضمام إلى مبادرة «مصرية بـ 100 راجل» من هــنــا.