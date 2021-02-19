عادل الفار: دخلت السجن بسبب سيجارة حشيش.. «اتمسكت في كمين»

استعاد الفنان عادل الفار ذكرياته في ندوته بــ«الوطن»، وخاصة قبل احترافه الفن، وتحدث عن المرة الوحيدة التي دخل فيها السجن بسبب سيجارة حشيش، عندما كان مع زوج شقيقته في أحد الليالي وعقب نهايتها ضبط معه زجاجات خمور وسيجارة واحدة أثناء إيقافه في أحد الأكمنة.

وأضاف: «لقيت جوز أختي عدى أمامي بصندوق البيرة، والظابط وقفني وقالي طلع اللي معاك فطلعت علبة السجاير وكان فيها سيجارة حشيش واحدة فقط، ووقفني الظابط ووداني القسم، ولكني طلعت منها بشطارة المحامي».

وقال عادل إنه بعدها تاب من الحشيش، بدأ التقرب إلى الله وصلاة جميع الفروض منذ 4 أعوام، مؤكدا أنه يشعر بمزيد من الراحة والطمأنينة أكثر.

وعن تجربة مرضه الأخيرة، قال عادل إنها جاءت فجأة وأنه قبلها كان بصحة جيدة، ولكنه شعر بحالة إعياء بسيطة مما جعل ابنته تقلق عليه وتطالب بنقله إلى المستشفى ليفاجئ بعدها أنه دخل في غيبوبة لمدة يومين ولم يشعر بأي شيء.

وأوضح، أنه وجد عندما خرج كما كبيرا من الحب من داخل وخارج مصر، وكان هاتفه مشغولا طوال اليوم وهو يتلقى اتصالات من أناس لا يعرفهم، مشيرا إلى أنه لا ينسى وقفته بجواره هو أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية رغم من أنه ليس عضوا بها، ولكنه كان يهاتفه يوميا أكثر من مرة لمعرفة طلباته والسؤال عليه وكذلك زوجته روجينا.

وأكد الفار، أنه يعتب على هاني شاكر نقيب المهن التمثيلية لأنه لم يهاتفه مطلقا رغم أنه عضو في النقابة، وأن الشخص الوحيد الذي تواصل معه هو حلمي عبد الباقي عضو مجلس النقابة ومسؤول لجنة الخدمات، وكان يتواصل معه في المحنة أكثر من مرة.