إعلان نتائج مسابقة «الكاريكاتير في مواجهة الإعلام المعادي»

أعلن مرصد الإعلام المعادي نتائج مسابقة «الكاريكاتير في مواجهة الإعلام المعادي»، والتي أطلقت يناير الماضي.

وقال الفنان الكبير هاني شمس، قومسير المسابقة، إن اللجنة المكونة من كبار الفنانيين اجتمعت وشاهدت 97 عملا مقدمًا من 34 رسامًا من 8 دول وقررت اللجنة منح جوائزها كالتالي:

الجائزة الأولي : الفنان خالد المرصفي

الجائزة الثانية: الفنان عمر صديق

الجائزة الثالثة: الفنان أحمد طنطاوي

الجائزة الرابعة: الفنان أحمد سمير

الجائزة الخامسة: الفنانة نجلاء فوزي

الجائزة السادسة: الفنانة هبة علي أحمد

وفي المشاركات الأجنبية تم منح جائزة لجنة التحكيم للفنان سيرجي بركل من دولة كازاخستان، كما تم منح جائزة خاصة للطفلة دنيا محمد عبدالرحمن إبراهيم، 12 عاما، لمشاركتها المتميزة في المسابقة.

وأشاد شمس بمستوى الأعمال المقدمة للمسابقة وعددها رغم قصر الفترة المتاحة للتقدم، مشيرًا إلى أن عددًا آخر من الفنانيين قدموا أعمالهم وطلبوا المشاركة بها في المعرض بعيدا عن المسابقة وهو ما نتحضر له حاليا بعد الانتهاء من إعلان النتائج.

وأضاف الفنان هاني شمس أنه سوف يقام معرض كبير يضم جميع الأعمال التي أجازتها لجنة التحكيم، ‏‎كما سيمنح الفائزون بالجوائز الثلاثة الأولى شهادات تقدير ودرع المبادرة، والفائزون بالجوائز من الرابع وحتى السادس شهادات تقدير؛ ‏‎وستم يمنح جميع المشاركون شهادات بالمشاركة في الحدث الذي يعتبر الأول من نوعه في الوطن العربي.

ومن جانبه قال عبدالجواد أبوكب مدير مرصد الإعلام المعادي ومؤسسه، أنه سعيد بالنجاح الكبير للمسابقة التي كانت أول فعاليات المرصد بعد تدشينه كمبادرة وطنية، ضمن عدة فعاليات تأتي تباعا ليلعب من خلالها مشاركون مصريون من مختلف القطاعات دورهم في مواجهة الاستهداف المتصاعد ضد الدولة المصرية ومؤسساتها ورموزها من قبل إعلام معادي وجماعات إرهابية وقوى مصالح، وهو الاستهداف الذي تستخدم فيه كل الوسائل غير التقليدية للحروب التي تستهدف المواطن بشكل أساسي بحيث يأتي التأثير في استقرار الدولة وأمنها القومي من الداخل وليس الخارج.

‏‎ومن هنا جاءت فكرة دعوة كل رسامي الكاريكاتير أصحاب الريشة التي لطالما لعبت دورها كاملا في الفعل الوطني؛ ودعم الدولة ضد المعتدي أيا كان، للتصدي لهذه المحاولات الآثمة التي تستهدف زعزعة استقرار الوطن.

وأضاف أبوكب أن معرض «الكاريكاتير في مواجهة الإعلام المعادي» الذي يجري الإعداد له، وسيضم بالإضافة للمشاركين في المسابقة، أعمالًا لكبار فناني الكاريكاتير في مصر والوطن العربي، بالاضافة إلى مشاركات دولية، مشيرًا إلى أن مشاركة فنانيين من 7 دول خارجية في المسابقة التي أطلقها المرصد بصبغة محلية أكد أهمية المسابقة ودعم حقيقة أن فن الكاريكاتير لغة عالمية بالغة التأثير على الرأي العام، كما أوضحت أن أصحاب الريشة في مقدمة صفوف الوعي والانتماء الوطني.

وقال أبوكب إن المرصد سيعلن قريبا عن تفاصيل المشاركة في المعرض مع مراعاة إتاحة الوقت ليتمكن المشاركون من إنجاز الأعمال الجديدة وإرسالها.