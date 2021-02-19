أبرز رسائل المستشار حنفي جبالي خلال أسبوع: السيسي راعي التنمية

أصدرت الأمانة العامة بمجلس النواب، إنفوجرافًا يتضمن أبرز رسائل المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، التي ذكرها في الجلسات البرلمانية التي انعقدت هذا الأسبوع.

وقال جبالي، إن العاصمة الإدارية الجديدة إحدى أهم إنجازات مصر وحلمها للعبور إلى المستقبل، وما تم إنجازه إعجاز يفخر به كل مصري.

ووجه رئيس المجلس، الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، راعي التنمية، الذي خرج من نبت أرض مصر الطيبة، وأودعته أمانتها، كي نعبر الجسر لاستكمال بناء دولة مدنية حديثة.

كما وجه الشكر للهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والشركات العاملة بالعاصمة الإدارية، على ما قدموه من جهد في سبيل إنجاز مبنى مجلس النواب الجديد.

وأوضح رئيس مجلس النواب، أن إصدار لائحة مجلس الشيوخ التزام دستوري، بعد عودة الغرفة التشريعية الثانية بقوة التعديلات الدستورية التي وافق عليها الشعب في إبريل 2019، لافتا إلى أن مجلس النواب التزم بالحيادية التامة عند نظر مشروع اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ.

وتابع بأن العدالة الضريبية والمساواة في التكاليف والأعباء العامة مبادئ دستورية، والشعب ونوابه شركاء في تحمل أعباء موازنة الدولة، وأن تبرع النواب بنصف مكافآتهم لصالح صندوق دعم الشهداء، مظاهرة في حب الوطن.

ولفت إلى أن إلغاء إعفاء مكافأة أعضاء مجلس الشيوخ من الضرائب في غاية الأهمية، وهي رسالة لكل مواطن مصري، أن النواب المنتخبين من الشعب يشعرون بأعبائه، وتابع قائلًا: «العدالة الضريبية مبدأ دستوري وأبو المبادئ الدستورية هو مبدأ المساواة»، وأن التكاليف والأعباء التي تتحملها الدولة في موازنتها نحن جديرون بتحملها معًا.