غلق 10 محال تجارية دون تراخيص في حملة بدمياط الجديدة

قال المهندس محمد رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة، غن المدينةنظمت حملة مكبرة استهدفت المحال التجارية، اسفرت عن غلق 10 منشآت دون تراخيص وتشميع ورفع عدادات الكهرباء والمياه عن المخالفين.

وأوضح رئيس الجهاز أن الغلق جاء لمخالفة القوانين واللوائح والقرارات المنظمة لذلك، محذراً المخالفين من فض الشمع وإعادة فتح المنشأة إلا بعد الرجوع للجهاز لتوفيق الأوضاع، ومن يفعل ذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية المقررة فى هذا الشأن.

من جهة أخرى، انتهت الوحدة المحلية بمدينة رأس البر، برئاسة اللواء حسين لبيب، من رفع 50 ألف طن قمامة متراكمة منذ سنوات بالمدينة، واستغرق نقلها ما يقارب الشهر، بالتنسيق مع محمد عجم، مدير إدارة المتابعة والتفتيش المالي والإداري، ومحمد كيوان مدير إدارة المركبات بديوان عام المحافظة.

فيما واصل مجلس المدينة أعمال فرد الرمال لتسوية قطع الأراضى بالامتداد العمراني، وسط تشديدات محافظ دمياط على تكثيف المتابعات ورفع تجمعات القمامة أولا بأول لمنع تجمعها بالمنطقة مرة أخرى.

جاء ذلك فى إطار توجيهات الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، بتكثيف الجهود للارتقاء بمستوى النظافة العامة ورفع تجمعات القمامة بمنطقة الامتداد العمراني بمدينة رأس البر.

أعلنت «عوض»، غلق منطقة اللسان بمدينة رأس البر، حتى غد، السبت لتنفيذ أعمال صيانة أعمدة الإنارة والكهرباء والرخام والبازلت بالمنطقة، بعد تعرض أجزاء منها للتلف، جراء موجة الطقس السيئ التي تعرضت لها المحافظة منذ الثلاثاء الماضي، وارتفاع منسوب أمواج البحر، ما أدى إلى غمر منطقة اللسان بالمياه.

وأوضحت «المحافظ»، أنه جرى غلق المنطقة حفاظاً على سلامة المواطنين، مؤكدة أنه سيتم خلال هذه الفترة، تنفيذ أعمال الصيانة الشاملة وإصلاح أعمدة الإنارة وجميع الأجزاء بالمنطقة، وإعادة فتحها مرة أخرى.