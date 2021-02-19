نائبة دمياط تطالب بأولوية التعيين في شركات البترول لأبناء المحافظة

تقدمت الدكتورة النائبة هناء فاروق، بطلب للدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، لتوفير جهاز أشعة مقطعية لمستشفى السرو المركزي بدمياط، نظرا لكونه مستشفى عزل كورونا ويخدم قطاعا كبيرا من المرضى بمركزي الزرقا وفارسكور بالمحافظة.

كما التقت النائبة بطارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، لمناقشة ما جاء ببيان الوزارة عن الأعوام السابقة، حيث طرحت النائبة الاستفسار حول سعر الغاز المقدم للمصانع في مصر ومقارنته بالسعر العالمي وضرورة العمل على تخفيضه لتشجيع الصناعة الوطنية.

كما طالبت النائبة بأن تكون الأولوية في التعيين لأبناء دمياط ودعم تلك الشركات لمشروعات المجتمع المحلي لخدمة أهالي المحافظة، كما تطرق الحديث لتوصيل الغاز المنزلي لفارسكور والزرقا.

من جانبه صرح وزير البترول بأن ما تم توصيله من الغاز لـ 5 ملايين منزل خلال الـ 5 أعوام السابقة، يمثل ما تم توصيله في الأعوام الـ 30 السابقة، مشددا على ضرورة أن تكون أولوية التعيين لأبناء البلد بعيدا عن التخصصات النادرة.

هذا وتقدم النائب وليد صلاح التمامي، بطلب عن أهل ميت الخولي عبد الله، لأحمد غنام بشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، لافتتاح مقر للشحن والأعطال بالقرية، حيث أن القرية يوجد بها أكثر من 12 ألف عداد كارت، وأقرب وحدة شحن هي مقر الهندسة بالزرقا، وذلك حرصا على كبار السن وتفادي خطر العدوى من الزحام أمام مقر الهندسة.

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