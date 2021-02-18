55551 طن رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص بميناء دمياط

بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص بميناء دمياط 55551 طناً، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 3753 شاحنة.

وذكر الميناء، في بيان اليوم، أنه استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية 27 سفينة، وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 3070 طناً تشمل 359 طن رمل و2711 كلنكر.

وبلغت حركة الوارد من البضائع العامة 5969 طن تشمل: 5000 طن خردة و118 طن حديد و851 طن سكر بينما بلغ إجمالى حركة الصادر من الحاويات 149 حاوية مكافئة تشمل: خضراوات ( ملوخية وبطاطس وبسلة وفاصوليا وخضار مجمد مشكل) وحاصلات زراعية (ليمون وبردقوش وفاصوليا بيضاء) وفواكة (فراولة وبرتقال ويوسفي وبلح ومندرين) يتم تصديرها إلى كل من الإمارات والسعودية وألمانيا وانجلترا وبلجيكا وأوكرانيا وهولندا والصين وسنغافورة وسلوفينيا وأمريكا وإسبانيا وروسيا وهونج كونج.

وبلغ عدد الحاويات الوارد 416 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 245 حاوية مكافئة وبلغ رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 77453 طنا.