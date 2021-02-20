لمحبي الانيميشن.. أماكن عرض فيلم Tom and Jerry بالسينمات

تعرض السينمات المصرية حاليًا فيلم Tom and jerry منذ الأربعاء السابق، وتدور أحداث الفيلم حول الثنائي الشهير توم وجيري، وتركز الأحداث على المرة الأولى التي تقابل فيها القط مع الفأر، وكيف تشكلت علاقتهما ما بين الصداقة والعداء وتشمل المقالب والمغامرات بينهما.

فريق عمل فيلم Tom and jerry

أبطال الفيلم كلوي جريس موريتز، مايكل بينا، روب ديلاني، كولن جوست، كين جيونج، بلافي شاردا، والمخرج تيم ستوري.

أماكن عرض فيلم Tom and jerry

فيلم Tom and jerry يعرض في سينمات بندر المعادي، سينما صن سيتي، سينما أمريكانا بلازا، سينما بوينت 90، سينما بورتو كايرو، سينما صن سيتي VIP، سينما بلازا MX4D، سينما فوكس سيتي سنتر، سينما أمير، سينما سيني بلكس جرين بلازا، سينما جالكسي، سينما سيتي ستارز، سينما نايل سيتي، سينما سان ستيفانو مول، سينما داندي مول، سينما جولدن ستارز ديلوكس، سينما جولف سيتي، سينما جلاكسى سينبلكس مول العرب، سينما الرحاب، سينما كايرو فيستفال، سينما فوكس سيتي سنتر ألماظة، سينما فوكس مول مصر.

وعرضت السينمات المصرية أفلام جديدة هذا الأسبوع بجانب فيلم Tom and jerry، وهي Body Brokers وتدور أحداث الفيلم حول الثنائي يوتا وأوبال اللذي يعيشان في شوارع أوهايو الريفية، وحين يذهبان للعلاج من إدمان المخدرات، يكتشفان أنّ العلاج من تعاطي المخدرات ما هو إلا غطاء من مركز العلاج لشيء مروع، وأبطال الفيلم فرانك جريلو، ميليسا ليو، مايكل كينيث ويليامز، جيسيكا روث، والمخرج جون سواب.

وفيلم Dreamkatcher وتدور أحداث الفيلم حول طفل صغير يسرق صائدة الأحلام الخاصة بجاره، وتصبح العائلة في كابوس لا ينتهي، وأبطال الفيلم رادها ميتشيل، هنري توماس، فينلي وجتاك هيسونج، لين شاين، جولز ويلكوكس، جوزيف بشارة، والمخرج كيري هاريس.