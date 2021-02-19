«الرعاية الصحية» تعلن فتح باب التقدم للوظائف بفرع الهيئة في الأقصر

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن فتح باب التقدم لشغل بعض الوظائف من الوظائف التكرارية بفرع هيئة الرعاية الصحية والمنشآت الصحية التابعة لها في محافظة الأقصر.

يأتي ذلك في إطار إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسي التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظة أول أمس الثلاثاء، وكذلك تفعيلًا لقرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بأن تؤول إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية، بعض من الأصول العلاجية في نطاق محافظة الأقصر، مثل وحدات الرعاية الأساسية، ومراكز طب الأسرة، والمستشفيات، وذلك نقلاً من الجهات المختلفة، لتحل الهيئة العامة للرعاية الصحية محل هذه الجهات في كل مالها من حقوق وما عليها من التزامات فيما يتعلق بتلك الأصول.

وأوضحت الهيئة، أنه تم فتح باب التقدم للالتحاق بالعمل بـ21 وظيفة من الوظائف التكرارية بفرع الهيئة والمنشآت الصحية في الأقصر، تشمل وظائف «مدير مستشفى، مدير مركز طب أسرة، مدير وحدة طب أسرة، عضو بإدارة الرعاية الأولية، عضو بإدارة الرعاية الثانوية والثالثية، عضو بإدارة الشؤون المالية، عضو بإدارة الشؤون البشرية، عضو بإدارة المكتب الفني، عضو بإدارة المراجعة الداخلية والحوكمة، أخصائي نظم المعلومات، مسؤول جودة، عضو بالإدارة الاستراتيجية، مهندس بإدارة الشؤون الهندسية والمشروعات، مسؤول مكافحة العدوى، عضو بإدارة الإمداد، مسؤول رضا المتعاملين، عضو بإدارة الشؤون الإدارية، مسؤول تسويق، أخصائي سلامة والصحة المهنية، مسؤول إعلام والتوعية الصحية، مسؤول فندقة».

وأضافت الهيئة، أنه سيتم شَّغل مجموعة الوظائف التكرارية سالفة الذكر بفرع الهيئة أو المنشآت الصحية التابعة لها في الأقصر، إما عن طريق الندب أو الإعارة أو التعاقد، وذلك بعد استيفاء المتقدم للوظيفة عدة شروط وفقًا لطبيعة الوظيفة التي يرغب شغلِّها ووفقًا للمعايير الموضوعة للوظيفة بما يضمن النزاهة والشفافية واختيار أفضل العناصر المهنية للعمل في المنظومة.

وتابعت الهيئة، أنه من شروط الالتحاق بالوظائف الثلاث الأولى «مدير مستشفى أو مركز أو وحدة صحية» الحصول على مؤهل طبي مناسب، وخبرة علمية في مجال إدارة المنشآت الصحية، بالإضافة إلى الحصول على دراسات عليا بإحدى التخصصات الطبية، ودراسات عليا بمجال الإدارة.

واستكملت الهيئة، فيما تشمل شروط الالتحاق بباقي الوظائف سالفة الذكر، الحصول على مؤهل جامعي مناسب ودورات تدريبية أو دبلومات تخصصية أو دراسات عليا في مجال الوظيفة المتقدم لها، بالإضافة إلى خبرة علمية في نفس المجال الوظيفي لا تقل عن عام، إلى جانب التمتع بمهارات قيادية وإشرافية وتحليلية، ومهارات لغوية وإتقان التعامل ببرامج المايكروسوفت.

هذا وأشار إعلان الوظائف والذي يتم نشره على مدار يومين متتاليين بأحد الجرائد الرسمية، وكذلك نشره بمديرية الشؤون الصحية والمنشآت الصحية التابعة للهيئة بالأقصر، إلى جانب نشره على صفحة فيسبوك الرسمية للهيئة العامة للرعاية الصحية وفرعها بالأقصر، إلى أنه يتم إرسال السيرة الذاتية لراغبي الالتحاق على البريد الإلكتروني recruitment@gahc.gov.eg مرفق به جميع الشهادات العلمية وشهادات الخبرة الخاصة بالمتقدم للوظيفة، مع أهمية كتابة كود الوظيفة المذكور في الإعلان حيث أنه لن يلتفت لأي طلب تقدم بدون ذكر كود الوظيفة.

وأكدت الهيئة العامة للرعاية الصحية، أنه سيتم تسكين الوظائف التكرارية بالفرع والمنشآت الصحية التابعة لها في الأقصر خلال الفترة المقبلة بما يتماشى مع استكمال الخطوات التي تقوم بها الهيئة في الاستعانة بالكفاءات والخبرات وأفضل الكوادر البشرية، التي تضمن توفير الرعاية الصحية المتكاملة وتحقيق التغطية الصحية الشاملة على أعلى مستوى للمواطنين في محافظات صعيد مصر، وذلك في ضوء تنفيذ الخطط التنموية للدولة المصرية في محافظات الصعيد وتغطية احتياجات أبنائها، وبما يسهم في تحقيق أهداف رؤية مصر 2030.