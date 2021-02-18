تفاصيل حصول مستشفيات مصر على الاعتماد الدولي لجودة الرعاية الصحية (فيديو)

قال الدكتور إسلام أبو يوسف، نائب رئيس الهيئة العامة للاعتماد الدولي والرقابة الصحية، إن المستشفيات المصرية حصلت على اعتماد الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية، وبذلك تصبح هذه المعايير والنظم والمسشتفيات التي تعتمد بها هي في مناط المستشفيات والنظم العالمية، أي أنها تقدم خدمة بمستوى عالمي.

وأضاف في تصريحات لمراسل برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، الذي تقدمه الإعلامية جومانا ماهر والإعلامي حسام الحداد والإعلامية ليندا عبداللطيف، والإعلامية منة الشرقاوي، أن الهيئة هي أداة الدولة الرئيسة لضبط الخدمات الصحية المقدمة تحت مظلة التأمين الصحي الشامل عن طريق وضع المعايير الحاكمة لتقديم الخدمة واعتماد وتسجيل المنشآت الصحية وأعضاء المهن الطبية الذين يقدمون هذه الخدمات والرقابة على المنشآت الطبية والصحية وأعضاء المهن الطبية كذلك.

وتابع نائب رئيس الهيئة العامة للاعتماد الدولي والرقابة الصحية، أن منظومة التأمين الصحي الشامل هي المكون الرئيس للتغطية الصحية الشاملة للدولة التي تسعى إلى تحقيقها خلال 10 سنوات على مراحل، إذ تنفذ الدولة هذه المنظومة بشكل محوكم وجيد، لذلك أنشأت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية كجهة رقابية تدعم حوكمة هذه المنظومة.

وأشار، إلى أن منظومة التأمين الصحي الشامل ستتيح لكل مواطن أن يتلقى الخدمات الصحية التي يحتاجها في أي وقت وكل مكان دون التعرض لمخاطر الفقر وبصرف النظر عن الإمكانيات المادية، وسيجرى التأمين على كل المواطنين لأن هذا النظام سيكون إلزاميا، وسيدفع المواطنون جميع النسب المقررة في القانون، وستتكفل الدولة باشتراكات غير القادرين.