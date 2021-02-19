محافظ بني سويف: تلقينا 126 ألف طلب للتصالح على مخالفات البناء

قال الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، إن إجمالي طلبات التصالح المقدمة من المواطنين على مخالفات البناء، بلغ 126ألف و26 طلبا، حتى اليوم الجمعة.

وشدد على استمرار تلقى طلبات التصالح على مخالفات البناء حتى 31 مارس المقبل، في ضوء تنفيذ قرار مجلس الوزراء بمد تلقى الطلبات لمدة ثلاثة أشهر طبقا لقانون التصالح، والذي تضمن قيام المواطن بدفع قيمة 35% من قيمة التصالح إذا ما تم السداد خلال فبراير الحالي، وتزيد إلى 40% حال السداد خلال مارس القادم.

وجدد المحافظ تأكيده على بتقديم كافة التسهيلات للمواطنين، وسرعة عمل اللجان الفنية ولجان البت للتصالح في المخالفات، مع توفير أماكن لائقة للمواطنين من كبار السن، والالتزام التام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار عدوي كورونا، واستمرار تنفيذ اعمال الرش والتطهير بصفة دورية ومستمرة.

ووجه محافظ بني سويف مسؤولي المراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية إلى استلام كافة طلبات التصالح على مخالفات البناء المقدمة من المواطنين دون معوقات بعد سداد رسوم الفحص المقررة قانوناً وعرضها على اللجان الفنية المختصة للبت فيها، مع إعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه بالطلب بما يتيح له وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف كافة الإجراءات الصادرة لحين البت فيطلب التصالح وفقًا للقانون.

كما طالب المحافظ المواطنين بأهمية الإسراع في التقدم بطلبات التصالح في مخالفات البناء لتقنين أوضاعهم مع الدولة، تسهيلا لتوصيل كافة المرافق والخدمات للعقارات موضوع التصالح بها.

ولفت إلى أهمية الاستفادة من قرارات مد مهلة السداد التى أقرتها الحكومة، للتيسير على المواطنين ولمنع الزحام، ومنوها عن توجيهاته لرؤساء الوحدات المحلية بتلقي طلبات التصالح وتقنين الأوضاع يومياً خلال فترتين صباحية ومسائية وحتى أيام العطلات الرسمية تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية والحكومة، للمضي قدماً في تشجيع المواطنين والتيسير لهم في ملف التصالح وفقًا للأوضاع القانونية والاجراءات التي تضمنها القانون.