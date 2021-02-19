ضبط طن أحجار يستخلص منها خام الذهب في أسوان

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما تكثيف المرورات بدوائر الأقسام ومراكز الشرطة على مستوى الجمهورية؛ فقد تمكنت قوة أمنية معينة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة مركز شرطة أسوان من ضبط «سيارة نصف نقل» مُحمل عليها «100 جوال من أحجار الكوارتز التي يستخلص منها خام الذهب تزن نحو طن»، وبمواجهة قائدها أقر بقيامه بالتنقيب العشوائي عن خام الذهب دون تصريح وحيازته للمضبوطات لاستخلاص خام الذهب منها بقصد التربح.

وتمكنت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث مركز شرطة مرسى علم بمديرية أمن البحر الأحمر المعينة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة المركز من ضبط «سيارة نقل» مُحمل عليها «كمية من الأحجار التي يشتبه أن تحتوي على خام الذهب وزنت نحو 5 كيلو جرام – جهاز لاسلكي – 3 سلاح أبيض»، يستقلها كلٍ من «مالك شركة تعدين – مالك شركة تجارة سيارات» وبمواجهتهما أقرا بقيامهما بالتنقيب العشوائي عن خام الذهب دون تصريح وحيازتهما للمضبوطات لاستخلاص خام الذهب منها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.