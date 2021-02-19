إصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكي بصحراوي بني سويف

أصيب 5 اشخاص، اليوم، الجمعة، في حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الشرقي بمحافظة بني سويف، قرب كافتيريا السوهاجي، وجرى نقلهم إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج.

تلقى اللواء محمد مراد مساعد وزير الداخلية ومدير أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة بانقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الشرقي بزمام المحافظة، ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص، فوجه إلى سرعة اتخاذ الاجراءات اللازمة وإخطار الإسعاف لنقل المصابين إلى أقرب مستشفى، والمرور لرفع اثار الحادث.

ودفع مرفق إسعاف بني سويف بـ3 سيارات إلى مكان الحادث لنقل المصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي، حيث تبين أن المصابين هم: «أحمد إبراهيم عمر، 30 عاما، مصاب اشتباه ما بعد الارتجاج، وإسلام عمر عبدالعزيز، 25 عاما، مصاب جروح وكدمات متفرقة، وزينهم السيد أحمد، 27 عاما، مصاب جروح وكدمات متفرقة، وأيمن محمد السيد، 27 عاما، اشتباه كسر بالقدم اليمنى، وجميعهم يقيمون بمحافظة الأسكندرية، ووليد ابو اليزيد علي، 24 عاما، مقيم محافظة أسوان، مصاب اشتباه ما بعد الارتجاج».

من جانبه، وجه الدكتور صلاح عمر جودة مدير عام مستشفى بني سويف التخصصي، بسرعة تقديم كافة الأسعافات الأولية والعلاج للمصابين، واتخاذ ما يلزم طبيا تجاههم، وتحرر محضر بالحادث، وجاري إخطار النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم من اجراء قانونية.