نصائح لتشطيب الشقة على الطوب الأحمر.. «رسم الشقة أولا»

يعد اختيار شقة على الطوب الأحمر أو «على المحارة» هو الاختيار الأمثل للمواطنين في ظل ارتفاع الأسعار خاصة المقبلين على الزواج، ويتطلب تشطيب الشقة على الطوب الأحمر عددا من الخطوات يجب اتباعها حتى لا تقع أخطاء في التشطيب يصعب تداركها، وقدم مصطفى نوح، في حديثه لـ«الوطن»، نصائح للمواطنين عند تشطيب الشقة على الطوب الأحمر كما يلي:

يقول «مصطفى» إنه من الأفضل أخذ رأي مهندس ديكور عند رسم الشقة، وتوضيح الرغبة في تصغير غرفة أو تكبير أخرى أو هدم غرفة لتوسيع المساحة، وبعد الاستقرار على رسم الشقة، يتم هدم الحوائط غير المرغوب فيها، ثم شراء الطوب، وهو نوعان الأحمر والأسمنتي.

أماكن استخدام الطوب الأسمنتي

وأضاف «نوح»، أنه يتم استخدام الطوب الأسمنتي في الأماكن المعرضة للرطوبة بشكل أكبر مثل الحمام والمطبخ، وحول فتحات الأبواب والشبابيك، وأول 3 صفوف في أي حائط لأنه أمتن من الطوب الأحمر.

وبعدها يتم شراء الطوب حسب طول وعرض الحوائط المراد بنائها مع الأخذ في الاعتبار اللحامات ويتم شراء الطوب بكمية أزيد من المطلوب للوضع في الاعتبار تعرض بعضها للكسر، ويتعامل البنا بخيط رأسي وأفقي مع الأخذ في الاعتبار أن تكون «المداميك» المقصود بها صفوف الطوب مضبوطة، وبعدها يتم تحديد مقاسات الشبابيك والأبواب ووضع عتب خرسانة بمقياس الشباك وزيادة 15 سم من كل جانب.

تعليمات الاستلام

وشدد مهندس الديكور مصطفى نوح، على ضرورة أن يتأكد العميل من استلام الطوب بشكل سليم فلا تكون اللحامات فوق بعضها لأن ذلك يجعل الحوائط ضعيفة وتتسبب في حدوث شروخ، لكن يجب أن تكون الحوائط متشابكة وتترابط مع بعضها البعض ومع الحوائط القديمة والأعمدة، وكذلك التأكد من «تشحيط الحائط» وهو وضع قطعة خشب أعلى الحائط.