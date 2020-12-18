لو مرتبك 1000 جنيه.. طريقة الحصول على قرض تشطيب وفرش الشقة

يتطلب شراء شقة جديدة وتشطيبها وفرشها مبالغ كبيرة مع ارتفاع الأسعار بالآونة الأخيرة، ويقدم بنك مصر قروضا مختلفة للمواطنين أبرزها قرض السلع المعمرة الذي يتضمن شراء الأثاث والأجهزة الكهربائية والأجهزة المنزلية والحاسبات والأجهزة الإلكترونية بالإضافة للسيراميك والأدوات الصحية، واستمرارا للخدمات المختلفة التي تقدمها «الوطن» لقرائها، ونستعرض التفاصيل والشروط والفئات الخاصة بالحصول على قرض السلع المعمرة من بنك مصر وفق الموقع الإلكتروني الرسمي له على النحو التالي:

برامج الحصول على قرض السلع المعمرة من بنك مصر

يمنح قرض السلع المعمرة للمصريين من خلال برامج التمويل التالية:

أصحاب المهن الحرة وأصحاب الأنشطة التجارية والصناعية.

أصحاب، مستحقي المعاشات «بتعهد تحويل المعاش أو دون».

أصحاب الأوعية الادخارية للمصريين والأجانب.

الموظفون بتعهد جهة العمل بتحويل الراتب أو القسط الشهري.

الموظفون بموجب إثبات الدخل.

ضوابط الحصول على قرض السلع المعمرة من بنك مصر

وجاءت الضوابط العامة للحصول على قرض السلع المعمرة من بنك مصر كالتالي:

الحد الأدنى لعمر المقترض 21 عاما.

نسبة التمويل تصل إلى 100%.

الحد الأدنى لمرتب الموظفين 1000 جنيه.

الحد الأقصى لقيمة القرض للموظفين 150 ألف جنيه.

مدة تمويل تصل إلى 96 شهرا للموظفين.

الحد الأقصى لقيمة القرض لأصحاب الأوعية الادخارية تصل إلى 500 ألف جنيه إذا كان للعميل حساب يغطي المبلغ بالبنك.

مدة تمويل تصل إلى 120 شهرا لأصحاب الأوعية الادخارية.

المستندات المطلوبة للحصول على قرض السلع المعمرة من بنك مصر

صورة بطاقة الرقم القومي سارية.

أصل إيصال مرافق على مقر إقامة العميل.

عرض أسعار السلعة / السلع معتمد من المورد أو الموردين.

وبالنسبة للموظفين:

شهادة مفردات الراتب الشهري.

تعهد جهة العمل بتحويل الراتب / القسط الشهري في حالة تعهد جهة العمل.

أما بالنسبة لأصحاب المهن الحرة والأنشطة التجارية والصناعية:

صورة البطاقة الضريبية.

صورة ترخيص / تصريح مزاولة المهنة للمهن الحرة.

صورة مستخرج رسمي حديث من السجل التجاري.

كشف حساب بنكي لمدة 6 أشهر.

وبالنسبة لأصحاب ومستحقي المعاشات:

بيان بقيمة المعاش.

بيان بالمستفيدين من المعاش في حالة مستحقي المعاشات.

تعهد بتحويل المعاش شهريا حال تعهد جهة صرف المعاش بالتحويل.

ويمنح العميل وثيقة تأمين مجانية على الحياة في فترة عمر القرض.