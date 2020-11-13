أخبار البنوك.. تفاصيل قرض تشطيب الشقة من بنك مصر

عند بناء أو شراء منزل جديد، يحرص صاحبه على توفير مبلغ مالي لتشطيبه، ومن الممكن أن يكون المبلغ المطلوب عائقا أمام صاحب الشقة، لذلك يحرص بنك مصر، على تقديم قرض تشطيب الشقة، لمساعدة المواطنين والتسهيل عليهم.

وتستعرض "الوطن"، في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمة أخبار البنوك، شروط ومستندات وإجراءات الحصول على قرض تشطيب الشقة من بنك مصر، كالتالي:

المستندات المطلوبة

إذا كانت الوحدات السكنية مسجلة

- سند ملكية الوحدة السكنية ويجب أن يكون مسجلًا في الشهر العقاري.

- بيان مقايسة من مكتب الاستشاري أو المهندس الاستشاري.

إذا كانت الوحدات السكنية غير مسجلة

- سند ملكية غير مسجل بالشهر العقاري مع تقديم إيصال مرافق حديث أو شهادة من الجهات الحكومية.

- مقايسة من مكتب الاستشاري أو المهندس الاستشاري.

مستندات مقدم طلب القرض

- شهادة مفردات مرتب ويجب أن تكون حديثة.

- طلب الحصول على القرض.

- إيصال مرافق حديث على عنوان إقامة العميل.

- صورة من بطاقة الرقم القومي تكون سارية.

- خطاب معتمد من جهة العمل بعد اعتماد الصيغة من البنك.

مزايا القرض

- أقل مصاريف إدارية للقرض "يجري تحصيلها عند صرف القرض".

- تأمين مجاني على الحياة في حالة الوفاة ولا يجري المطالبة بأي مستحقات للبنك من الورثة.

- معدل عائد تنافسي عند الحصول على قرض تشطيب الشقة.

- أكبر قيمة تمويل تصل إلى 1.5 مليون جنيه مصري.

- أطول فترة سداد تصل إلى 120 شهرًا.

- نسبة التمويل تصل إلى 85% من قيمة المقايسة.

شروط الحصول على قرض تشطيب الشقة

- ألا يقل الدخل عن 1000 جنيه بحد أقصى للقسط الشهري لا يتعدى 40% من المرتب.

- ألا يزيد الحد الأقصى للسن عن 65 عامًا عند استحقاق القرض، وذلك لجميع العملاء، شرط ألا يتجاوز تاريخ نهاية القرض تاريخ انتهاء الخدمة.

- التمويل بغرض التشطيب أو التحسين للوحدات القائمة سواء المسجلة أو غير المسجلة.