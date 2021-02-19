ضبط 1149 قضية تموينية خلال 24 ساعة

يواصل قطاع الأمن العام بمديريات الأمن المختلفة، وبالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، حملاته التموينية، لضبط جرائم الغش التجاري، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، باتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة، للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.

وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 1149 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة.. أبرزها القضايا الآتية:-

ضبط 24 طن دواجن مذبوحة خارج المجازر الحكومية، دون إشراف من الطب البيطرى ومعبأة داخل شكائر، وبدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج والصلاحية «مجهولة المصدر» وتشكل خطرًاً على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتدوال بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك مجزر لذبح الدواجن «بدون ترخيص» بمحافظة كفر الشيخ.

وضبط 6 أطنان هياكل دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية «بدون ترخيص» بمحافظة الجيزة.

ضبط 72.00 قطعة كيك غير صالحة للاستهلاك الآدمي لانتهاء تاريخ صلاحيتها المدون عليها، لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن مخزن للسلع الغذائية «بدون ترخيص» بمحافظة المنوفية.

ضبط 1.2 طن سكر تمويني، و420 عبوة زيت تمويني مخصصين ربطًا للصرف على البطاقات التموينية قام بتجميعها وعدم صرفهما للمواطنين للاتجار بها في السوق السوداء، بحوزة مالك محل بدال تمويني بمحافظة القاهرة.

ضبط مالك مخبز بلدي، بمحافظة القليوبية، لاستيلائه على مبلغ مالي قدره 7.350.736 جنيه من أموال الدعم دون وجه حق من خلال التلاعب واختراق تشغيل منظومة الخبز عن طريق إثبات عمليات صرف خبز وهمية التصرف في كميات من الدقيق البلدي المدعم استخراج 82 %، وبيعها بالسوق السوداء دون إنتاج فعلي للخبز.

ضبط 10 طن بودرة دهانات خام معبأة داخل شكائر بدون مستندات «مجهولة المصدر» وغير مطابقة للمواصفات القياسية، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن مصنع لإنتاج وتعبئة الدهانات بدون ترخيص بمحافظة سوهاج.

ضبط 11.8 طن سلع غذائية سكر، ملح ليمون، جيلاتين عسل، ألوان صناعية بدون مستندات مجهولة المصدر، مستلزمات إنتاج – 37.872 عبوة "حلوى جيلي" نكهات مختلفة مدون عليها أسماء وعلامات وهمية غير مسجلة "منتج نهائي" – 6 ماكينة خط إنتاج وتعبئة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن مصنع للصناعات الغذائية بمحافظة القليوبية.

ضبط 20.000 قطعة كمامة – سرنجة بدون مستندات مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك مخزن للمستلزمات الطبية بمحافظة البحيرة.

ضبط مصنع مرخص وشركة بدون ترخيص بنطاق مديرية أمن الدقهلية، بمضبوطات بلغت نحو 10.376 طن و35 عبوة مواد غذائية، متغيرة الخواص الطبيعية، وظهور علامات فساد عليها «بدون بيانات – منتهية الصلاحية – مجهولة المصدر»، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.