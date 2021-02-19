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بقوة 4.6 درجة.. تفاصيل حدوث هزة أرضية شمال غرب مدينة أبوسمبل

كتب:

أحمد أبوضيف
02:18 م | الجمعة 19 فبراير 2021
هزة أرضية

هزة أرضية

تلقى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من الدكتور جاد محمد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، بشأن رصد حدوث هزة أرضية، صباح اليوم الجمعة، بقوة 4.6 درجة على مقياس ريختر.

وأفاد التقرير، بأن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل والتابعة للمعهد سجلت صباح اليوم، حدوث هزة أرضية جنوب غرب الصحراء الغربية وعلى بعد 300 كيلو متر شمال غرب مدينة أبوسمبل، بقوة 4.6 درجة على مقياس ريختر.

وأشار التقرير إلى أنه لم يرد للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، حدوث أي إصابات أو خسائر بشرية ومادية حتى الآن جراء تلك الهزة.

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