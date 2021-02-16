«التعليم العالي» تستعرض فعاليات مؤتمر «بناء القدرات الريادية للطلاب»

استعرض الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا قدّمه الدكتور طايع عبداللطيف، مستشار الوزير للأنشطة الطلابية، بشأن فعاليات المؤتمر الطلابي «بناء القدرات الريادية لطلاب الجامعات المصرية»، في الفترة من 13 إلى 14 فبراير الحالي، في مقر الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

وأوضح التقرير أنّ المؤتمر جاء تنفيذًا لاستراتيجية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، التي تسعى لبناء شخصية الطالب الجامعي وإعداده للقيادة.

وبيّن التقرير أنّ المؤتمر يهدف لتنمية وتدريب الطلاب للوصول إلى أقصى قدراتهم على المستوى الشخصي والمهني، وعرض الأفكار المبتكرة وتقديم النصائح الفنية للطلاب التي ستعمل على إعداد قائد على المستوى الشخصي والعام.

وتناول المؤتمر عددًا من الموضوعات المهمة، بينها: مواجهة التحديات وتطوير قدرات الفريق، إدارة الذات وتطوير الصفات الشخصية، إدارة الوقت، مهارات التواصل، أهمية المبادئ الأخلاقية في القيادة، بناء القدرات الريادية وكيفية استغلال الفرص وتنميتها، ريادة الأعمال لإعداد شباب واعد، وتنمية القدرة على اتخاذ القرار.

شارك في فعاليات المؤتمر، ممثلي الاتحادات الطلابية، بواقع 5 طلاب من جامعات: عين شمس، القاهرة، المنصورة، الجامعة الأمريكية، الجامعة الألمانية، الجامعة البريطانية، جامعة مصر الدولية، جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، والأكاديمية الحديثة «كوفنتري».